Massimo Ranieri si è fidanzato. Un avvenimento di una certa rilevanza, per Giovanni Calone, che ha dedicato la sua vita intera all’arte. “Questo mestiere è per sempre”, ha raccontato, e di certo non avevamo dubbi che fosse così. Almeno per lui, che rimane in tour per anni interi e non lascia filtrare un solo spiraglio di vita privata. Eppure, le cose sembrano essere cambiate rapidamente e oggi è felicemente innamorato al fianco di una donna che si chiama Serena e non fa parte del suo mondo.

Chi è la nuova fidanzata di Massimo Ranieri

Di lei sappiamo davvero poco, se non il nome. La donna che ha conquistato Massimo Ranieri, da sempre poco avvezzo ai sentimentalismi se non a quelli contenuti nelle sue canzoni, si chiama Serena e fa l’insegnante. Non è un’artista e nemmeno una cantante, ma si occupa di tutt’altro ed è più giovane di lui di 15 anni. A raccontarlo è stato proprio lo showman partenopeo a Il Messaggero, al quale ha rilasciato una lunga intervista nella quale parla anche della possibilità di tornare a Sanremo.

“Si chiama Serena e non fa parte del mio mondo: è un’insegnante. Stiamo benissimo insieme e stiamo facendo qualche giorno di vacanza. Sono a una svolta: è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna. La solitudine può essere anche bella, questo lo so, ma in due si sta meglio. Vedere un film insieme, fare una passeggiata, mangiare fuori casa… questo voglio. Prima stavo costruendo la carriera, ma adesso che cosa devo fare? Ho recitato con Strehler, ho vinto Sanremo, ho diretto opere liriche…”.

Insomma, sembra proprio che non abbia altro da chiedere alla vita se non un po’ di serenità lontano dal palco. Eppure, dimostra di essere tutt’altro che disposto a lasciare la scena, anzi: “Questo mestiere è per sempre. Certe bugie mi danno fastidio perché ci vedo cattiveria e superficialità, ho fatto anche un post per smentire. Certa gente straparla, sarà il caldo”. L’incidente sul palco di Napoli nel 2022 l’aveva fatto riflettere: “Credo in Dio e sono convinto che mi abbia voluto dire: fermati, stai andando a 300 all’ora e puoi andare massimo a 250. L’ho capito e voglio rallentare”.

Il desiderio di un figlio dopo i 70 anni

La sua volontà è ora quella di mettere radici. L’artista ha infatti parlato più volte di volere un altro figlio, ora che l’età è matura e sembra avere tutto il tempo per dedicarsi a una nuova vita: “Credo che potrei essere un padre ideale. Ho anche il fuso orario dell’artista: non sono mattiniero, ma prima delle tre di notte non mi addormento…”, aveva detto, sebbene da sua madre abbia imparato qualcosa di molto diverso: “Mia madre diceva che i figli vanno fatti da giovani perché poi non si ha pazienza. Forse aveva ragione lei, forse no. Comunque sia non perdo la speranza”.

Massimo Ranieri è padre di Cristiana, che oggi ha 53 anni ma che lui ha conosciuto e riconosciuto solo nel 1997. È anche nonno. Ora avrebbe però voglia di ricominciare tutto da capo e, col favore del tempo, non è detto che non possa riuscirci.