acasadi Cristina Parodi e Giorgio Gori: stile ricercato e dettagli preziosi

Sì, diciamolo pure: casa di Cristina Parodi e Giorgio Gori è, molto probabilmente, proprio come ve l’aspettate. L’abitazione di questa golden couple è perfettamente in linea con il carattere e gli atteggiamenti dei padroni di casa, sempre impeccabili ed elegantissimi. Una vera a propria dimora che richiama gli antichi sfarzi nobiliari senza, però, scadere nell’eccessivo o nel kitsch.

Cristina e Giorgio vivono a Bergamo, città che amano profondamente e di cui Gori è sindaco sin dal 2014. I due hanno acquistato un appartamento, molti anni fa, all’interno del sontuoso Palazzo Calepio, che hanno arredato a loro immagine e somiglianza e che si trova al piano rialzato, con affaccio su uno stupendo giardino. Ma scopriamone i dettagli.

Casa di Cristina Parodi: eleganza d’altri tempi

Nel caso in cui ve lo steste chiedendo, la casa di Cristina Parodi e Giorgio Gori è un unico grande appartamento di circa 500 metri quadri. Alcune foto condivise dalla giornalista e conduttrice potrebbero far pensare a più piani, ma in realtà non è così, nonostante – chiaramente – lo spazio non manchi.

L’abitazione, che si trova precisamente a Bergamo Alta, mantiene molti dei tratti aristocratici che aveva in passato: tetti alti e pareti e pavimenti ricercati, per esempio, anche se in alcune stanze compare un elegantissimo parquet ligneo. Nel complesso, la residenza Parodi-Gori mantiene comunque un’eleganza d’altri tempi ma attenzione: guai a pensare che non ci sia un tocco di modernità. Come emerge dalle foto che la Parodi posta su Instagram, la coppia è attentissima anche alle tendenze d’arredo contemporanee.

La cucina e le aree giorno

Un esempio lampante? La cucina e l’annessa sala da pranzo. In queste due aree della casa lo stile classico si unisce al design. I mobili sono tutti bianchi, laccati, e a spiccare è anche l’acciaio inox degli elettrodomestici. Nonostante questo, non mancano i toni caldi del legno e, com’è possibile vedere da alcune stories, c’è anche un angolo con toni più caldi e accesi, dove talvolta fa delle incursioni Benedetta Parodi, sorella della conduttrice ed esperta di cucina.

La sala da pranzo, annessa alla cucina, si distingue per i toni chiari e per le grandi finestre che si affacciano sul giardino, oltre che per il tavolo circolare, anch’esso bianco, e per le sedie in plexiglass. Nelle restanti aree giorno è possibile ammirare pareti sui toni del beige o del crema, mobili in legno e diversi angoli arricchiti da piante e fiori.

Cultura e tocchi retrò

Nelle restanti aree della casa, anch’esse spesso immortalate dalla Parodi, primeggiano numerose librerie che lasciano perfettamente intendere l’amore dei padroni di casa per la lettura. Molte di queste sono in diverse sfumature di bianco, mentre altre nelle tonalità del legno. Un’altra cosa che caratterizza casa di Cristina Parodi e Giorgio Gori sono, poi, i camini: ce n’è uno, bellissimo in salotto, dove spesso la giornalista posa nel periodo di Natale.

Un altro si trova invece in camera da letto, una stanza che ha uno stile classico sui toni dell’avorio e del crema e che viene incorniciato proprio dal succitato camino, arricchito dagli stucchi e da una cornice marmorea. Sulla testiera del letto compaiono, inoltre, delle stampe fotografiche che conferiscono alla stanza una certa modernità. Nel resto della casa troviamo invece diversi tocchi retrò: risaltano infatti soprammobili argentati e specchi con cornici dorate.