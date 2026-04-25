Benedetta Parodi e Fabio Caressa a Verissimo, il primo incontro: “All’inizio la volevi mollare”

Ospiti a "Verissimo", Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno parlato del primo incontro e degli inizi del loro amore da film romantico

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono stati ospiti a Verissimo nella puntata del 25 aprile 2026: nello studio di Silvia Toffanin, hanno parlato del loro amore, del primo incontro, ma soprattutto della splendida famiglia che hanno creato (in studio con loro anche i figli Eleonora e Diego, assente la figlia Matilde, che compie 23 anni quest’anno e si trova attualmente a Torino per studiare scrittura creativa”.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa a Verissimo, il primo incontro

A volerli mettere uno accanto all’altra, sembrano due personaggi da “commedia romantica”. Lei effervescente, lui ironico e pungente. La loro storia è iniziata nell’ottobre del 1996, alla mensa di Tele+. “Quest’anno sono 30 anni” che si conoscono, ha ricordato Silvia Toffanin a inizio intervista, scatenando subito una battuta della coppia. “Siamo pessimi in queste cose”, ha confessato Benedetta Parodi, riferendosi alla loro abitudine di non ricordarsi mai date e ricorrenze. Pronta la replica del marito: “No, io sui calcoli vado abbastanza bene”. “Sulle ricorrenze”, ha precisato lei, ridendo.

A entrare nel vivo del racconto è stata Benedetta, che ha confessato di aver vissuto i primi momenti della loro relazione con un certo distacco. “Avevo un po’ un rapporto altalenante, perché da una parte ero attratta da Fabio perché mi piaceva, dall’altra secondo me sarebbe stata poi una cosa seria, e io non avevo voglia di una cosa seria”, ha ammesso. La paura dell’impegno, insomma, all’epoca era tutta sua. E il giornalista sportivo, dal canto suo, ha lasciato intendere che a un certo punto avrebbe addirittura pensato di chiudere la storia.

“Tu all’inizio la volevi mollare”, ha detto la conduttrice, lanciando lì la provocazione. “Non esageriamo”, la replica della Parodi. “Io ero più intenzionato a fare una cosa un po’ più seria”, ha raccontato Caressa, ricordando il momento in cui si è deciso a parlarle chiaro: “Un giorno mentre andavamo a pranzare io incomincio a fare un discorso serio, avevo 30 anni”. E senza troppi giri di parole, le aveva detto la sua: “Sei una bambina, ti comporti in maniera infantile, io ‘sti giochi basta”. Ma, alla fine, le storie che sono destinate a essere trovano sempre il modo per realizzarsi: “Lei poi mi ha regalato un libro, Il mondo secondo Garp di John Irving, con una bella dedica e mi ha steso subito”.

In studio anche i figli Eleonora e Diego

A Verissimo è andata in scena una riunione della famiglia Caressa, anche se mancava la figlia Matilde. Eleonora e Diego sono stati al fianco dei genitori, che hanno voluto organizzare una piccola sorpresa per loro, una letterina scritta da Caressa ma un po’ a “nome di entrambi, anche se lei non è tanto convinta delle lettere”.

“Vi abbiamo tenuti in braccio, vi abbiamo raccontato storie prima di dormire (…) ma sempre lasciati liberi nelle scelte, adesso siete grandi e siamo pronti a lasciarvi andare per scegliere la vostra via: non prendete scorciatoie, la strada più dura è quella che vi porta lontano. (…) Non siate troppo duri con voi stessi, ma neanche con chi incontrate e nemmeno con chi lasciate indietro”.