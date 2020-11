Chi è Chiara, la sorella di Cristiana Capotondi

editato in: da

Cristiana Capotondi è una delle attrici più affermate nel panorama cinematografico italiano, ma sulla sua vita privata è sempre stata molto riservata. Per proteggere la privacy dei propri cari, naturalmente: sua sorella, ad esempio, non ha mai amato le luci dei riflettori.

In effetti non tutti sanno che Cristiana ha una sorella più grande, Chiara Capotondi. Classe 1978, è anch’essa romana ed è una bellissima donna dai capelli biondi e dagli occhi azzurri, ma anche dai lineamenti eleganti e delicati proprio come quelli della splendida attrice. Legatissime sin dall’infanzia – d’altronde hanno solamente due anni di differenza – le due sorelle possono vantare ancora oggi un solido rapporto, nonostante le loro strade siano così diverse.

Mentre Cristiana Capotondi si è dedicata alla recitazione, diventando ben presto una famosissima attrice, Chiara ha scelto una professione che la tenesse maggiormente al riparo dagli sguardi indiscreti del pubblico. Dopo la laurea in Sociologia, è diventata giornalista e ha iniziato ad occuparsi di temi politici, per i quali ha sempre avuto una grande passione. La sua carriera ha avuto inizio presso il giornale La Sicilia, ma ormai da molti anni fa parte dell’ufficio stampa del PRI, il Partito Repubblicano Italiano.

Un altro argomento che l’ha sempre appassionata è il Medioriente, sul quale si tiene informata non solo mediante le notizie di cronaca, ma anche le sue molteplici letture. Un amore che invece l’accomuna a Cristiana è quello per gli animali: di recente l’attrice, festeggiando il suo quarantesimo compleanno, ha infatti rivelato di aver scoperto la sua profonda affinità con i gatti, accentuata dall’arrivo in casa di Sorcio Romeo e, poco dopo, di un’altra bellissima micetta.

Chiara ha invece un legame migliore con i cani, a quanto pare. È infatti “mamma” di una cockerina di nome Billa, regalo proprio di Cristiana Capotondi. Oltre a profondere tutto il suo amore nei confronti della cagnolina, la giornalista si batte anche per la protezione dei diritti degli animali, cercando di dare voce a coloro che non ce l’hanno.

Sul fronte privato, infine, abbiamo davvero pochissime informazioni. A svelare qualcosa sul suo conto è stata Cristiana, che in un’intervista a Vanity Fair del 2017 ha affrontato il tema della maternità: “La si può vivere senza diventare madri. Io la vivo attraverso il rapporto con i figli delle mie amiche e, da cinque mesi, con Benedetta, figlia di mia sorella”.