Video, foto e insulti tutti diretti verso la madre Martina Colombari: Achille Costacurta, figlio dell’ex Miss Italia e dell’ex calciatore rossonero Billy, è nuovamente finito al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione di diversi contenuti che ora non sono più visibili perché il suo profilo è stato disattivato. Allo stato attuale delle cose, non possiamo affermare con certezza se queste condivisioni siano state farina del suo sacco oppure se il suo account sia stato preda di un attacco hacker. Al momento, i genitori si sono chiusi nel più stretto riserbo e non hanno commentato la vicenda, certamente dolorosa per entrambi.

Come ha reagito Martina Colombari agli insulti del figlio

Com’era prevedibile, Martina Colombari ha scelto il silenzio. Non è intervenuta in sua difesa, né per scusarsi per quanto è apparso sul profilo del figlio Achille Costacurta in cui si parlava apertamente di detenzione di sostanze stupefacenti. “Di questa, Martina Colombari ne sposta quanta ne vuole”, si leggeva in riferimento a delle bustine riempite con una polverina di colore rosa. E, ancora, insulti per le foto in bikini: “Hai 50 anni e sei una mamma, copriti”.

Il profilo di Achille Costacurta è attualmente disattivato e chiaramente non se ne conoscono i motivi. I suoi genitori non hanno voluto commentare quanto accaduto ma hanno preferito rimanere in silenzio per il bene del loro figlio e per proteggere se stessi. Si tratta comunque di un ragazzo molto giovane e con diverse problematiche espresse anche da sua madre più volte, l’ultima delle quali nel corso del podcast Mamma dilettante, condotto da Diletta Leotta, nel quale aveva parlato del loro rapporto non sempre facile.

Gli attacchi verso Martina Colombari e Billy Costacurta

In queste ore non si parla d’altro. I video e le immagini condivise sul profilo di Achille Costacurta hanno suscitato grande indignazione tra gli utenti, che hanno messo perfino in dubbio la loro capacità di svolgere correttamente il ruolo di genitori. Non sono mancati però i tanti che invece li hanno difesi, come si legge nei diversi commenti lasciati in loro favore. “Che orrore leggere di donne che accusano altre donne/mamme di non saper educare i propri figli. Ma non vi vergognate? Veramente la peggio società”, si legge.

E ancora: “Provo orrore a leggere i commenti a questo post. Commenti beceri che arrivano pure da docenti ed educatori, tra l’altro. Ricordatevi che un figlio problematico non è sempre solo frutto di genitori disattenti o poco amorevoli, ma può capitare e basta. State mettendo in croce una donna che, insieme al marito, si è fatta il ma… per cercare di aiutare la sua progenie”.

Se si considera il passato di Achille Costacurta, sembra improbabile che si possa trattare di un attacco hacker. Sembra inoltre che Martina Colombari abbia cancellato in tutta fretta i commenti che le chiedevano spiegazioni in merito al comportamento di suo figlio, del quale hanno pure contestato l’educazione, ma l’attrice non ha aggiunto altro. Il profilo del ragazzo è attualmente disattivato e non è più visibile su Instagram. I contenuti incriminati non sono dunque più accessibili.