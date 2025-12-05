Il dolore di Martina Colombari per il figlio Achille Costacurta: “Sono crollata”

IPA Achille Costacurta e Martina Colombari

“A un certo punto sono crollata”, Martina Colombari racconta il suo dolore per il figlio Achille Costacurta che si è lasciato finalmente alle spalle un passato difficile, segnato da diversi TSO, ricoveri e l’uso di droghe. A salvarlo sono state le cure ricevute in Ticino, la sua forza di volontà e l’amore dei genitori che non l’hanno mai abbandonato.

Il dolore di Martina Colombari per il figlio Achille

Appena un mese fa Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, ha deciso di raccontare la sua storia nel podcast One More Time. “Io e mio marito abbiamo rispettato la sua scelta di raccontarsi con verità – ha svelato la conduttrice e attrice al settimanale Gente -. Negli ultimi 5 o 6 anni, abbiamo cercato di proteggerlo, di tutelare questa sua fase con attenzione e riserbo. Oggi, ascoltarlo parlare, senza fare sconti alla sua storia, mi ha colpito. Per me è stato come se, in modo lucido, si fosse liberato dei demoni del passato e, allo tesso tempo, mi avesse tolto l’ombra di mamma incompetente, quella che privilegiava la carriera rispetto a seguire la crescita del figlio”.

Gli ultimi anni non sono stati affatto semplici per Martina che ha dovuto fare i conti con una situazione familiare difficile, ma anche con i giudizi – spesso affrettati e crudeli – della gente. “So solo io quello che ho vissuto – ha confessato -, il dolore profondo, le scelte che ho compiuto per il suo bene. Ricordo tutto. Come ricordo che avrei voluto soffrire io al posto suo”.

Un dolore che è finito quando finalmente Achille è riuscito a dare un nome al suo malessere, scoprendo di soffrire di ADHD. “L’ADHD non deve diventare un alibi per certi comportamenti – ha chiarito la Colombari -. Va riconosciuta e trattata con una terapia adeguata. Per sostenere Achille e capirlo a fondo, mio marito e io abbiamo seguito un corso di formazione organizzato da Adhd Life Coach Italia. Ci è servito per capire il modo corretto per confrontarci con lui”.

La rinascita di Martina Colombari

Martina non ha nascosto di essere stata molto male e di aver sofferto per ciò che stava accadendo. “Ho cercato di mantenere il polso della situazione – ha raccontato -, ho passato l’esistenza a dimostrare che potevo farcela da sola a gestire ogni sfida. Mi sono sentita persa e sono crollata. La vita mi ha dato un bello schiaffo. Mi ha fatto capire che non sono perfetta, che sono vulnerabile e che devo accettarlo”.

Oggi la Colombari sta bene e anche Achille ha ritrovato l’equilibrio che cercava da tempo, ma Martina non dimentica quei giorni complicati e la necessità di chiedere aiuto per ricostruire il suo benessere e la sua famiglia. “In quel momento, per la prima volta, ho chiesto aiuto – ha concluso l’ex Miss Italia -. A uno psicologo, ai miei genitori, a mio marito. Questa situazione avrebbe potuto allontanarci, creare un solco e minare gli equilibri della coppia, invece è accaduto il contrario e ci siamo uniti ancora di più. Ha unito tutti e tre di più”.

