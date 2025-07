IPA Billy Costacurta

Billy Costacurta e Martina Colombari sono una delle più belle e solide coppie del mondo dello spettacolo italiano. Lui è uno dei calciatori italiani più famosi di tutti i tempi, mentre lei ha cominciato la sua carriera con l’elezione come Miss Italia nel 1991 e, in seguito, ha partecipato a diversi show e serie televisive. La coppia è convolata a nozze il 16 giugno 2004 e dalla loro unione è nato Achille Costacurta il 2 ottobre 2004.

Il ragazzo, negli ultimi anni, ha vissuto diverse difficoltà, che l’hanno portato anche a un periodo di riabilitazione. Billy Costacurta ha deciso di parlare apertamente dei disagi del figlio nel corso di una recente intervista.

Billy Costacurta, le parole sul figlio Achille

Achille Costacurta è conosciuto al pubblico televisivo italiano per la sua partecipazione a un’edizione di Pechino Express in coppia con la madre Martina Colombari. Il giovane, però, ha destato molta preoccupazione negli ultimi anni a causa di alcune importanti dipendenze che l’avrebbero afflitto.

Billy Costacurta ha raccontato il periodo complicato affrontato dal figlio, durante un’intervista per il Il Giornale, come riportato da Today: “Ha sofferto tanto”. Lo sportivo ha svelato come lui e la moglie hanno affrontato questa grande sofferenza: “Mio figlio ha delle fragilità. Ha avuto dei problemi, li ha superati e oggi è il ragazzo più bello del mondo. Ha attraversato un momento molto, molto difficile. Ci siamo aiutati uno con l’altro. Lui, io, mia moglie”.

Achille Costacurata, quindi, sarebbe adesso pronto ad affrontare la vita con più leggerezza, anche grazie all’aiuto e al supporto della madre Martina Colombari, le cui doti sono state descritte con parole piene di stima dall’ex calciatore: “In quei giorni ho scoperto la forza incredibile di mia moglie. Marti ha una capacità di protezione del figlio pazzesca. Ho capito che la donna per certe cose è un essere superiore. Ha delle capacità incredibili. Senza di lei non so come avremmo fatto. Come si è presa cura del figlio, e anche di me. Guardavo mia moglie e mi dicevo: ‘Ma guarda questa donna cosa ha dentro’. Io ho avuto dei momenti terribili, lei un gigante”.

Billy Costacurta è certo, però, di essere stato anche lui un buon padre: “Credo di essere stato un buon padre. Se mi avessi fatto la stessa domanda un paio d’anni fa non ti avrei dato la stessa risposta”.

Billy Costacurta e Martina Colombari, amore da sogno

Billy Costacurta e Martina Colombari possono finalmente tirare un respiro di sollievo, visto che il figlio Achille sembra aver superato le sue difficoltà e aver trovato una nuova serenità. Il ragazzo, in passato, ha dovuto trascorrere del tempo in una comunità penale e si è disintossicato in dei centri specializzati.

La coppia ha, di recente, raggiunto i 21 anni di matrimonio e l’ex Miss Italia ha raccontato questo loro amore straordinario con un post condiviso sul suo canale Instagram ufficiale. La showgirl ha parlato di una relazione vera, fatta di alti e bassi, ma anche di un amore inesauribile: “Se vi aspettate che il rapporto sia una continua luna di miele fatta di perfezione, resterete delusi. Tu hai la tua vita, lui ha la sua vita e costruite ponti tra l’uno e l’altro. Non progredite separatamente, progredite insieme, tenendovi per mano, senza tuttavia fondervi”.