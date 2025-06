Martina Colombari sul figlio Achille: “Le difficoltà che abbiamo cercato di risolvere”

IPA Martina Colombari e Achille Costacurta

Durante l’estate del 2024, c’è stato un momento in cui non si parlava d’altro che delle difficoltà affrontate da Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta. Un giovane che, esattamente come tanti altri, è alla ricerca della sua strada, ma, diversamente dagli altri suoi coetanei, subisce le conseguenze della fama. Quindi, ogni video, foto o scelta veniva ricondivisa e rilanciata sui social e sui principali quotidiani. Oggi Achille sta molto meglio, e a dirlo è mamma Martina: le difficoltà ci sono state, ma sono state superate. Insieme, da famiglia.

Martina Colombari parla del figlio Achille Costacurta

Martina Colombari si è confidata al settimanale F, parlando non solo del figlio Achille, ma anche del suo amore con Billy Costacurta: 21 anni di matrimonio per loro. Al suo fianco, la Colombari non immagina nessun altro, come ha raccontato allo stesso Achille al settimanale F: “Ne parlavo l’altro giorno con Achille e gli dicevo: se in questo momento mi dovessi separare dal papà, non so se troverei in giro qualcuno di cui potermi innamorare. Insomma, non c’è nella mia testa la possibilità di cambiare uomo”.

E sulle difficoltà affrontate dal figlio Achille ha aggiunto: “Ma adesso sta meglio. Ha avuto, come ha detto lei, difficoltà che abbiamo cercato di risolvere, dando un nome a quello che lui sentiva, attraverso un percorso con dei professionisti. Sia che siano dipendenze da gioco, da stupefacenti, da alcol, da cibo, abbiamo visto quali sono i numeri del disagio dei nostri ragazzi che ancora non vengono accettati e gestiti”.

Achille ha anche vissuto per diversi mesi a Palermo, si sta impegnando per voltare pagina dopo gli avvenimenti della scorsa estate. E al suo fianco ha una famiglia compatta, che lo sostiene, che lo guida. Come aveva detto lo stesso Billy Costacurta: “Mio figlio fa molta fatica a trovare una strada, una passione. Questa cosa mi provoca grande preoccupazione”. Una situazione in cui, tuttavia, si ritroverebbero molti giovani in questa epoca di grandi cambiamenti e di situazioni stagnanti.

Martina Colombari, l’anniversario con Billy Costacurta

Ventuno anni di matrimonio non si festeggiano tutti i giorni. E certi traguardi vengono tagliati con fatica, con la routine, con la pazienza di scegliersi, ogni giorno. Anche quando le cose si fanno difficili e bisogna costruire dei ponti per tornare a splendere. Si progredisce insieme, certo, ma senza mai fondersi, come nella dedica che ha fatto la Colombari a Costacurta sui social. Perché dal matrimonio in poi, non sempre la vita è una luna di miele. Anzi.

“Se vi aspettate che il rapporto sia una continua luna di miele fatta di perfezione, resterete delusi. Tu hai la tua vita, lui ha la sua vita e costruite ponti tra l’uno e l’altro. Non progredite separatamente; progredite insieme, tenendovi per mano, senza tuttavia fondervi”. Questa la dedica d’amore di Martina per il suo Billy: sono convolati a nozze il 14 giugno del 2004. Nell’ottobre dello stesso anno, hanno avuto il loro primo e unico figlio, Achille. Ventuno anni d’amore tra diversità, ma anche tantissima stima e rispetto.