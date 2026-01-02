Martina Colombari, il figlio Achille Costacurta ausiliario per City Angels: “Lo faccio volentieri”

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta

In queste Feste che volgono al termine, mentre molti di noi brindavano tra musica e feste affollate, Achille Costacurta ha scelto una strada diversa, da percorrere al fianco di chi ha più bisogno. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta ha infatti prestato servizio come ausiliario per i City Angels, l’associazione di volontariato che opera nelle strade delle città per offrire supporto a chi è più fragile. Una scelta raccontata con semplicità dallo stesso Achille sui social: “Come dico sempre, odio le feste. Quindi se posso dare una mano quando gli altri festeggiano, lo faccio volentieri!!!”.

La rinascita di Achille Costacurta

Questo percorso, così lontano dai riflettori, arriva in un momento particolarmente delicato e profondo per la famiglia Costacurta-Colombari. Proprio nella notte di San Silvestro, Martina Colombari si è lasciata andare alle emozioni, condividendo su Instagram un carosello di scatti significativi che raccontano l’anno appena concluso. Un anno che, come lascia intendere, avrebbe voluto non finisse mai. Mesi complessi, segnati da ostacoli personali e familiari da superare, ma anche profondamente belli, che le hanno regalato una nuova energia.

Tra i momenti più importanti, Martina ha ricordato la partecipazione a Ballando con le stelle, un’esperienza che le ha permesso, almeno per qualche ora, di mettere da parte il peso delle difficoltà quotidiane e di ritrovare una leggerezza quasi dimenticata. “Ballare mi ha dato la possibilità di abbandonare per un tempo ciò che pesa, facendomi provare la sensazione di volare”, ha scritto, raccontando quanto quel palcoscenico sia stato, per lei, uno spazio di libertà.

Ma al centro del suo racconto c’è soprattutto il rapporto con Achille, oggi più sereno dopo la scoperta dell’ADHD, una consapevolezza che ha permesso a madre e figlio di rileggere il passato e affrontare il presente con nuovi strumenti. Una comprensione che ha portato inoltre a gesti concreti, come l’impegno del ragazzo nel volontariato insieme a mamma e papà, lontano dalle dinamiche patinate che spesso circondano i figli dei personaggi famosi.

L’avevamo visto cambiato anche durante il percorso di sua madre all’interno del programma di Rai1, al quale aveva partecipato spesso come pubblico e dopo il quale aveva scritto un messaggio bellissimo per Martina Colombari, artefice di un percorso praticamente perfetto accanto al suo maestro Luca Favilla.

Il messaggio di Martina Colombari

Nel lungo e sentito messaggio che accompagna le immagini, Martina riflette sul senso della libertà, sull’importanza di mettere se stessi al primo posto senza sensi di colpa, sulla vulnerabilità come valore e non come limite. Non manca, naturalmente, un pensiero per il marito Billy Costacurta, definito ancora una volta presenza costante, spalla e compagno di viaggio in ogni fase della vita.

“Che stare insieme ad una persona che ami ed essere ricambiati è un grande dono. E che l’amore per un figlio è ‘da qui all’infinito un infinito di volte’”, scrive Martina, chiudendo idealmente un anno che forse, come suggerisce lei stessa, non andrebbe mai chiuso del tutto. Perché ricordare le cose belle, anche nei momenti più difficili, resta un esercizio che serve. E il gesto di Achille Costacurta, nelle notti più rumorose dell’anno, sembra esserne la prova più concreta.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!