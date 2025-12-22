Ballando con le Stelle, Martina Colombari ringrazia commossa: “Ritrovato un’altra Martina”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Martina Colombari si commuove dopo la finale di "Ballando con le Stelle"

L’avventura sulla pista di Ballando con le Stelle 2025 è ufficialmente giunta al termine. Un percorso che, per i concorrenti, è andato ben oltre il semplice mettersi alla prova con coreografie e prestanza fisica. Tante emozioni, voglia di fare bene e la sorpresa di potersi riscoprire in una veste nuova, portando in studio anche ciò che spesso si è nascosto dentro di noi.

Lo sa bene Martina Colombari che, poco dopo la finale, ha condiviso un bellissimo video di ringraziamento in cui si è lasciata andare alla commozione.

Martina Colombari commossa alla finale di “Ballando con le Stelle”

Non sempre uno show porta con sé solo competizione: a Ballando con le Stelle, quest’anno, sulla pista da ballo è corso un ventaglio di emozioni variegato. Determinazione, fiducia, disillusione, rabbia ma anche, e soprattutto, riscoperta.

Scoprire di potersi riprendere da un infortunio, trovare la forza di andare avanti anche dopo un terribile momento personale e, ovviamente, ritrovarsi nella propria spontaneità più profonda: senza preconcetti, senza maschere.

Un percorso comune a molti concorrenti di quest’anno, che sulla pista da ballo hanno portato la versione più vera di sé. Ed è proprio questo che ha voluto raccontare Martina Colombari in un video condiviso sui social dopo la finale del programma condotto da Milly Carlucci.

L’ex Miss Italia, visibilmente emozionata e ancora piena di adrenalina, si è commossa davanti alla videocamera ringraziando tutti coloro che l’hanno sostenuta nel corso del percorso. “Ok, adesso che Ballando è finito posso ringraziarvi a modo mio perché prima in tv non ce l’ho fatta”, ha detto Martina in lacrime.

“È stato bellissimo. Non trovo tante altre parole quindi solo un grazie a tutti voi perché Ballando mi ha dato la possibilità di ritrovare un’altra Martina che avevo dimenticato. Quindi grazie, grazie, grazie”, ha poi concluso emozionata.

Martina Colombari, il percorso di riscoperta

Da questo Ballando con le Stelle, e dal suo piazzamento a un passo dai gradini del podio della finale, poi vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti, Martina Colombari non ha mai nascosto di essersi portata a casa tanto. Dal bellissimo rapporto col suo partner di pista Luca Favilla, con cui ha condiviso prove e confessioni, fino al lavoro profondo fatto su sé stessa, soprattutto dopo i grandi momenti di difficoltà e sconforto personali avuti nel corso del periodo più complicato per suo figlio, Achille Costacurta.

Per Martina, Ballando con le Stelle è stato più un percorso personale che uno spettacolo televisivo di cui essere una concorrente.

“Mi piacerebbe continuare a essere me stessa come lo sono stata qui. Mi ha dato un grande insegnamento di vita. Mi porto a casa una Martina più con i piedi per terra, ma al tempo stesso più libera”, ha raccontato in uno degli ultimi spezzoni intervista del programma.

E al netto della competizione e delle polemiche che spesso sono entrate a far parte delle dinamiche di quello che comunque rimane un gioco, sembra che Martina sia davvero sulla buona strada per riuscirci.

