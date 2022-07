Frasi di auguri per matrimonio dopo convivenza: classiche, originali e semplici

Fonte: iStock Photos

Le frasi di auguri per matrimonio dopo convivenza raccontano la forza di un amore nel giorno del grande “sì”. Sono un modo per esaltare e mettere al centro di tutto il sentimento che lega gli sposi e che rende la coppia speciale. Sono tanti gli innamorati che scelgono di convolare a nozze dopo aver vissuto per molti anni insieme, coronando un sogno anche di fronte ai figli frutto dell’unione.

Per loro esistono frasi, aforismi e dediche speciali. DiLei ha raccolto le più belle, per svelare al mondo la forza dell’amore e l’importanza di condividere la gioia del matrimonio con amici e parenti, ricordando quegli istanti magici anche diversi anni dopo.

Lettera da dedicare agli sposi

Un’idea per degli auguri speciali? Una lettera da dedicare agli sposi. Qualcosa di profondo e intenso, con parole importanti, che leggeranno anni dopo il matrimonio, emozionandosi e ricordando quel “sì”, fra sorrisi e lacrime. L’ispirazione per iniziare a scrivere, riempiendo la pagina bianca, può arrivare da scrittori, poeti e romanzieri che nel tempo hanno raccontato, con parole poetiche e intense, l’amore e le emozioni del giorno delle nozze.

Nel tuo sonno, al limite sei sogni,

aspetto guardando in silenzio il tuo viso,

come la stella del mattino che appare

per prima alla tua finestra.

Con i miei occhi berrò il primo sorriso che,

come un germoglio, sboccerà sulle tue labbra semiaperte.

Il mio destino è solo questo. (Rabindranath Tagore)

Voi siete nati insieme e insieme starete per sempre.

Starete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni.

E insieme nella silenziosa memoria di dio.

Ma vi sia spazio nella vostra unione, e tra voi danzino i venti dei cieli.

Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore:

piuttosto vi sia un moto di mare tra le sponde delle vostre anime.

Riempitevi l’un l’altro le coppe, ma non bevete da un’unica coppa.

Datevi sostentamento reciproco, ma non mangiate dello stesso pane.

Cantate e danzate insieme e state allegri, ma ognuno di voi sia solo,

come sole sono le corde del liuto, benché vibrino di musica uguale.

Donatevi il cuore, ma l’uno non sia di rifugio all’altro,

poiché solo la mano della vita può contenere i vostri cuori.

E siate uniti, ma non troppo vicini,

le colonne del tempio se ergono distanti,

e la quercia e il cipresso non crescono

l’una all’ombra dell’altro. (Khalil Gibran)

Sposo beato, le nozze dei tuoi sogni

sono compiute. È tua

la fanciulla che ami.

O sposa, tu sei

tutta grazia: i tuoi occhi

son dolci, il bel viso

è tutto amore…

O sposo,

felice sposo,

noi fanciulle canteremo

questa notte,

il tuo amore e la tua sposa

profumata di viola,

canteremo questa notte. (Saffo)

Frasi di auguri per matrimonio dopo convivenza con figli

Non capita di rado che le nozze arrivino dopo anni in cui gli sposi hanno vissuto insieme, costruendo qualcosa di importante e magari formando una famiglia con dei figli. In questo caso sarebbe bello scrivere delle frasi di auguri dedicate proprio al matrimonio dopo convivenza con figli. Un pensiero speciale che di certo verrà apprezzato in modo particolare nel giorno del fatidico “sì”.

L’incanto del vostro amore si è tramutato in realtà con la nascita di vostro figlio.

Siete la famiglia più bella che conosca, auguri di vero cuore per il coronamento di un sogno.

Credo che essere accompagnati dai propri figli all’altare, sia una delle gioie più forti di sempre e vedervi oggi, tutti assieme sorridenti e felici, è la dimostrazione che la perfezione esiste anche nell’amore. Auguri!

Vivere insieme vi ha sicuramente insegnato tanto, ma per fortuna avete ancora molto da scoprire nel matrimonio.

Un augurio speciale per una coppia già rodatissima che ha deciso di coronare il suo sogno d’amore!

Dopo anni di convivenza sposarsi può sembrare superfluo, ma non lo è: scoprirete un’emozione unica.

Tanti auguri a chi si decide a compiere questo passo dopo la convivenza, più consapevoli, ma anche aperti alle sorprese del matrimonio.

Che emozione vedervi sposati dopo tanto tempo, speriamo che sia una giornata davvero speciale.

Una convivenza può sembrare uguale al matrimonio, ma scoprirete che non lo è e che state entrando in un’altra meravigliosa fase della vostra vita a due. Tanti auguri!

Una convivenza vi prepara al matrimonio, ma ci sono tantissime cose nuove che potrete ancora vivere.

Anche se l’altro è ormai parte della vostra vita, vedrete che l’emozione del matrimonio non è uguale a nient’altro.

Con lo scambio degli anelli avete solo formalizzato ciò che già esiste da anni: una famiglia meravigliosa, piena d’amore e di rispetto. Siete il mio esempio. Vi auguro tutta la felicità del mondo.

Anche dopo anni di convivenza un abito bianco fa sempre commuovere. Tanti auguri!

Auguri per il vostro matrimonio, giusto coronamento di una convivenza solida e bellissima.

Frasi auguri matrimonio classiche: le più belle

Intense e tradizionali, ma soprattutto romantiche, le frasi di auguri classiche per il matrimonio sono perfette per tutti. Sia che voi siate dei semplici conoscenti, degli amici oppure dei parenti, potrete augurare in modo speciale tanta felicità agli sposi.

Un matrimonio di successo richiede l’innamorarsi molte volte sempre della stessa persona. (Mignon McLaughlin)

La misura dell’amore è amare senza misura. (Sant’Agostino)

L’amore è l’artefice di tutte le cose. (Platone)

Non c’è alcun rimedio all’amore se non amare ancora di più. (Henry David Thoreau)

Nessuno ama, se non ama sempre. (Aristotele)

La sola cosa che si possiede è l’amore che si dà. (Isabel Allende)

Se ami davvero qualcuno, e lo ami abbastanza a lungo, alla fine capisci chi sei. (Wendell Berry)

L’amore non consiste nel guardarsi l’un l’altro, ma nel guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint Exupéry)

La cosa più seria che possiamo fare su questa terra è amare, il resto non conta. (Julien Green)

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili. (Tarun Tejpal)

Il matrimonio è la decisione fondamentale che un essere umano prende durante la sua vita. Non si tratta di fare la migliore scelta possibile, questo non avrebbe senso, ma di dare la propria parola a qualcuno che, come noi, si impegna tutto. (Jacques Chardonne)

Il matrimonio è, e resterà sempre, il viaggio di scoperta più importante che l’uomo possa compiere. (Søren Kierkegaard)

Fra le frasi di auguri di matrimonio più classiche ci sono quelle religiose e spirituali, perfette se la coppia si sposa in chiesa.

Il Signore benedica le vostre nozze con tanta gioia e serenità.

Che il sole possa sempre scaldare i vostri cuori e che Dio possa sempre illuminarvi lungo il cammino della vostra vita insieme.

Che il Signore vi ricopra di gioie e soddisfazioni, con l’augurio che la famiglia che sta nascendo sia per voi motivo di costante gioia e serenità!

Il mio augurio è che Dio benedica sempre la vostra casa. Che custodisca il vostro amore e vi doni le gioie più belle che una famiglia possa desiderare!

Dio vi ha donato un amore speciale da condividere, perché sapeva quanto l’avreste tenuto caro.

Un sì che segna il primo passo di un lungo e non sempre facile cammino. Insieme lo percorrerete e vi sosterrete quando le difficoltà della vita si presenteranno. Vi abbracciamo e preghiamo il Signore di benedirvi.

Auguri di matrimonio semplici: frasi per biglietti originali

A volte la semplicità è la scelta migliore e per augurare tanta felicità agli sposi non servono troppe parole. Gli auguri di matrimonio semplici sono perfetti per dedicare un pensiero agli innamorati nel loro giorno più bello. Sono aforismi e citazioni brevi e facili da scrivere, per donare un pensiero prezioso agli sposi.