Che cosa significa sognare un serpente?

A volte i sogni rivelano qualcosa di te che, a livello conscio, non sei sicura di poter esprimere. Capita per esempio di sognare uno o più serpenti e di provare paura o attrazione per essi. In questa breve guida all’interpretazione dei sogni, cercheremo di spiegarti cosa significa sognarli e in che modo il tuo inconscio sta cercando di inviarti un messaggio.

Sognare i serpenti: l’interpretazione

Partiamo col dire che i sogni rappresentano, di solito, la manifestazione del tuo inconscio e che di norma esso tende a inviare messaggi pertinenti alla situazione in cui ti trovi, rispondendo con coerenza (ma a modo suo) a un interrogativo che ti poni quando sei sveglia, più o meno direttamente. Capita spesso di sognare persone a noi care, ex fidanzati, animali o avvenimenti decisamente strambi.

In questo articolo analizziamo il simbolo del serpente il quale, stando all’interpretazione freudiana, rappresenta innanzitutto un concetto fallico – legato nell’immaginario collettivo a sessualità e fertilità. Per una migliore lettura del simbolo, però, è essenziale vedere il sogno del serpente nel suo contesto ed effettuare un’analisi complessiva della situazione. Non a caso, tra i significati più diffusi c’è anche quello biblico, il quale vede il serpente come un animale ipocrita e maligno.

A seconda dell’ambientazione e delle circostanze in cui hai sognato un serpente o dei serpenti, ecco le letture più classiche:

sognare un serpente nell’erba significa portarsi dentro una sensazione di forte sfiducia verso ciò che ti circonda, e una forma di invidia per ciò che non riesci a capire;

verso ciò che ti circonda, e una forma di invidia per ciò che non riesci a capire; un serpente che cambia pelle indica bisogno viscerale di rinnovamento e di crescita interiore o esteriore; l’inconscio ci dice che è arrivato il momento per una botta di vitalità;

un serpente che sibila indica invece la presenza di una personalità infida e con intenti loschi all’interno della tua cerchia di conoscenze, e ti invita a stare in allerta.

indica invece la presenza di una personalità infida e con intenti loschi all’interno della tua cerchia di conoscenze, e ti invita a stare in allerta. un serpente che ci avvolge nelle sue spire è il simbolo di una sessualità che stai reprimendo ormai da troppo tempo e che cerchi di controllare senza grande successo;

ormai da troppo tempo e che cerchi di controllare senza grande successo; un serpente che sfugge da te indica invece una sensazione di liberazione e un momento di rilascio dalle emozioni negative;

da te indica invece una sensazione di liberazione e un momento di rilascio dalle emozioni negative; un serpente che ti morde, invece, indica che il sognatore sta attraversando un periodo difficile della sua vita e che le cattive sensazioni lo stanno assalendo fino a togliergli il fiato;

sognare di schiacciare un serpente ti riporta alla necessità di tenere a bada certi istinti o, addirittura, di combattere una guerra contro le critiche immotivate che qualcuno (o tu stessa) stai muovendo nei tuoi confronti;

ti riporta alla necessità di tenere a bada certi istinti o, addirittura, di combattere una guerra contro le critiche immotivate che qualcuno (o tu stessa) stai muovendo nei tuoi confronti; sognare di vedere tanti serpenti insieme significa lo stare vivendo un momento molto particolare della vita, fatto di grande confusione psicologica e affettiva e caratterizzato da timori, indecisioni e paure represse da troppo tempo.

Un altro elemento da considerare quando si sogna un serpente è il suo colore. Per esempio, sognare un serpente nero indica alcuni lati dell’inconscio che vogliono essere spinti in superficie. Sognarne uno rosso indica invece uno stato di paura nei confronti della realtà. Un serpente bianco indica una specie di “anomalia”, ovvero un comportamento diverso dal solito e sospetto di qualcuno che conosci da molto tempo e per cui hai sempre nutrito stima e fiducia.