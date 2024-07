“Vi aspetta una puntatona”, scrive Filippo Bisciglia su Instagram. Le aspettative sulla quarta puntata di Temptation Island sono quindi altissime, dato che il conduttore ha promesso che sarebbe successo qualcosa di mai visto prima. Al centro del clamoroso colpo di scena ci sono Alessia e Lino, la coppia di fidanzati che ha comunicato a suon di falò di confronto rifiutati. Da parte di lui, certo, che ha corteggiato la single Maika fino a chiederle di fidanzarsi e praticamente di fronte alla sua attuale compagna che guarda il video per te con un’indifferenza tale da lasciarci quasi senza parole.

La reazione di Alessia al video di Lino

“Una persona così nella mia vita non la voglio”, afferma sicura Alessia, di fronte a un Filippo Bisciglia ammutolito e che probabilmente si aspettava una reazione di questo tipo. Chiaramente la richiesta è un altro falò di confronto, che il conduttore annuncia per la terza volta all’interno del villaggio dei fidanzati. Una nuova spedizione alla ricerca di un riscontro che, alla fine, è arrivato.

“Voglio un uomo e non un ragazzo”, ha detto lei, che aveva chiamato il programma proprio perché riteneva che lui la tradisse. Lui, dal canto suo, chiedeva maggiore fiducia che non ha mai mostrato di meritarsi. Alla richiesta del falò di confronto, Lino rimane impassibile. Di fronte alle fiamme ardenti non lo aspetta solo Alessia ma tutte le fidanzate, che hanno deciso di rimanere al suo fianco per affrontare il faccia a faccia con Lino che nel frattempo non si è mosso dal villaggio dei fidanzati. Filippo Bisciglia procede imbarazzato verso il suo alloggio, per capire che cosa avesse deciso nel mentre: “La produzione mi dice che deve venire, io se vuoi rivado”.

“Io sono arrivata a una mia conclusione, non lo voglio. Si sta comportando da single. Lui deve venire perché io me ne voglio andare”, dice Alessia, smuovendo ancora il conduttore che si ripresenta di fronte a Lino per capire quali fossero le sue reali intenzioni. Probabilmente Lino non vuole lasciare il villaggio e continuare a godere della compagnia di Maika, alla quale si è dimostrato sempre più vicino.

“Mai successo a Temptation Island”: la furia di Filippo Bisciglia

Si tratta della quinta richiesta di falò di confronto alla quale Lino non si presenta: Filippo Bisciglia, visibilmente contrariato, decide allora di fare un video ad Alessia in cui lei gli chiede di presentarsi immediatamente di fronte a lei. “Sto aspettando da un’ora, se non vieni subito me ne vado”, dice la fidanzata disperata, mentre la produzione scomoda perfino Vesti la giubba di Ruggero Leoncavallo. “Ridi, pagliaccio” è in spiaggia con la sua tentatrice mentre il conduttore gli mostra il video in cui la sua fidanzata lo richiama.

Infine, Lino arriva. “Fai schifo”, esordisce Alessia, che davvero non vedeva l’ora di trovarselo davanti. “Come uomo non hai niente”, aggiunge, consigliandogli una bella vacanza a Ibiza invece di sfruttare la benevolenza della produzione che offre vitto e alloggio a Is Morus. Si continua a suon di video e di bugie, di negazioni e di dialoghi concitati di cui si fa fatica a capire il senso. Alessia decide di lasciare il programma da sola, senza Lino, e si sfoga con le sue compagne. Inizia una nuova vita.