Temptation Island 2026 quando inizia: svelata la data

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Temptation Island 2026 sta per tornare. Filippo Bisciglia è pronto a condurre di nuovo il programma che mette alla prova i sentimenti delle coppie, fra tentazioni e falò ricchi di emozioni.

Quando inizia Temptation Island 2026

Dopo la fine di Uomini e Donne, Maria De Filippi tornerà ad appassionare il pubblico con uno dei suoi programmi cult. Si tratta di Temptation Island che, come di consueto, terrà compagnia ai telespettatori nelle settimane d’estate. L’attesa è tanta per l’inizio dello show che vedrà, ancora una volta, le coppie mettersi alla prova per scoprire se il loro è vero amore.

Tutto è pronto per l’inizio della trasmissione, con le puntate che andranno in onda, come di consueto, a partire dalle 21.00 su Canale 5. Quando inizia Temptation Island 2026? È la domanda che si pongono tutti i fan del programma in attesa di scoprire le coppie e i tentatori che animeranno quest’anno lo show.

Secondo le ultime notizie la trasmissione inizierà il prossimo 2 luglio 2026. Andrà quindi in onda tutti i giovedì sera, sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia. Proprio il presentatore, che è alla guida del programma dal 2014, ha svelato di essere il più emozionato di tutti.

Su Instagram, Filippo ha rivelato di aver già preparato i portafortuna che porta sempre da con sè durante le registrazioni della trasmissione. “Inizio a sistemare i miei portafortuna – ha svelato in un video -, qualcuno è sparito, qualcuno si è aggiunto”. Ha poi mostrato una pallina da golf, tre evidenziatori e dei giochi tascabili. Fra i talismani del presentatore troviamo anche due peluche, un paio di sneakers e delle mutande viola.

La speranza, che è quasi una certezza, sono ascolti record, per un programma che è ormai da tempo diventato un cult. Nelle prossime settimane, in attesa del 2 luglio, di sicuro scopriremo le coppie che prenderanno parte allo show con clip.

Filippo Bisciglia e il ritorno a Temptation Island

Filippo Bisciglia ha da sempre legato la sua carriera a Temptation Island. Senza di lui, d’altronde, il programma non sarebbe lo stesso. Nel corso degli anni il conduttore ha vissuto le storie dei concorrenti e si è emozionato con loro, creando uno stile di conduzione tutto suo.

Storie vere, tradimenti, sentimenti forti e confronti accesi: Temptation Island sa raccontare le relazioni come nessun altro.

“Tutti abbiamo vissuto, stiamo vivendo o vorremmo vivere quello che, anche in maniera esagerata, vivono loro – aveva raccontato qualche tempo fa, parlando dello show -. Tecnicamente non lo è neppure nella più piccola inquadratura. È trash quello che circonda la trasmissione, i commenti”.

“Si affezionano e io mi affeziono a loro – ha svelato -. Durante i falò non mi metto in mezzo, faccio vedere i video, ma non posso direzionare nessuno. Intervengo se ci sono frasi offensive. Al falò di confronto, dico che sarei sceso chiedendo scusa. Uno può sbagliare ed essere perdonato”.

“È un appuntamento estivo ed è bello attenderlo – aveva aggiunto, difendendo la trasmissione dalle critiche -. Un po’ come si aspettava il FestivalbarÈ trash quello che circonda la trasmissione, i commenti. Il pubblico si svaga, tecnicamente il programma non è trash neanche nella più piccola inquadratura. Siamo molto attenti, parliamo di sentimenti. Gli altri possono spingersi di più, ma noi non siamo la Spagna. Ognuno lascia qualcosa dentro di me. Mi emoziono, a volte piango, menomale che non mi riprendono in quel momenti”.