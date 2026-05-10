Paola Caruso a Verissimo dopo il GF: “È crollato tutto”. Commozione per il figlio Michele in studio

A "Verissimo", Paola Caruso ha parlato della sua esperienza al "GF": "Sono partita da una base fragile, mi è crollato tutto"

Paola Caruso è tornata in televisione dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, e lo ha fatto nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin. Un’intervista intensa, in cui l’ex Bonas di Avanti un altro non ha nascosto nulla: le fragilità emerse nella Casa, gli scontri che l’hanno segnata, la rabbia che non è riuscita a controllare e con cui oggi sta facendo i conti. E poi il momento più toccante della puntata: l’arrivo in studio del figlio Michele, con una lettera che ha fatto commuovere tutti.

Paola Caruso a Verissimo: “Sono partita da una base fragile, mi è crollato tutto”

Di fronte a Silvia Toffanin, Paola Caruso si è presentata ancora visibilmente provata dall’esperienza nella Casa. Ha ammesso di essere uscita un po’ frastornata e dispiaciuta, e di star cercando di rimettere insieme i pezzi dopo un’esperienza che l’ha cambiata profondamente. Il Grande Fratello, ha spiegato, l’ha costretta a fare i conti con una parte di sé che non conosceva: l’isolamento totale dagli affetti, dalla propria vita quotidiana, ha fatto emergere fragilità che nella normalità restano nascoste, sepolte nel subconscio.

Ha rivendicato di essere sempre stata vera, e di non aver mai giocato: la sua dignità, su questo punto, non è in discussione. Ma ha riconosciuto di aver sbagliato nei modi, soprattutto durante i confronti più accesi (in particolare quelli che ha avuto spesso con Antonella Elia). Sotto pressione è uscita una rabbia che non appartiene alla Paola di tutti i giorni, una reazione che lei stessa fatica a riconoscere come propria. Ha trasformato il dolore che si portava dentro in esplosioni che non è riuscita a gestire, partendo da una base fragile, sabbiosa, su cui nella Casa le è crollato tutto.

Da questa consapevolezza, però, Paola vuole ripartire. Ha raccontato di aver scoperto qualcosa di sé che non sapeva, e di voler costruire da qui una versione migliore di se stessa. Ha parlato anche della sua storia d’amore, nata a novembre con un imprenditore più grande di lei che la migliora come persona. “Anche quello è stato duro, noi stiamo insieme da novembre, un amore bellissimo: è più grande, un imprenditore oculato. Con la lontananza magari uno dice c’è il 50% di possibilità, o l’amore si rafforza oppure ti rendi conto che non la ami. Entrando nel GF ho messo a rischio una storia d’amore che per me è importante. Lui c’era ad aspettarla all’uscita, e oggi sono più uniti di prima.

Il figlio Michele in studio: la lettera

Il momento più forte dell’intervista è arrivato quando in studio è entrato Michele, il figlio di Paola. Il bambino ha sofferto molto l’assenza della mamma durante le settimane nella Casa, e vederlo lì, di fronte a lei, ha sciolto ogni difesa. La commozione ha travolto Paola e la stessa Toffanin.

La Caruso ha scritto una lettera per il figlio, d’altronde l’intervista è andata in onda il 10 maggio, giorno della Festa della Mamma: “Oggi ho voluto farti una piccola sorpresa, regalarti queste parole davanti a tutti, ti ho amato dal primo momento in cui sei venuto al mondo e non ti lascerò mai più solo”. L’intervista si è chiusa con un accenno al futuro, e non solo quello emotivo. Paola ha rivelato che a fine maggio volerà in Minnesota con Michele per un controllo medico importante, e la speranza è che le notizie siano migliorative.