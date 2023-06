I look di Raffaella Carrà: tra provocazione e ironia

Ironia, provocazione e sensualità: sono questi i tre elementi che hanno convissuto costantemente nei look di Raffaella Carrà. Una donna in grado di sovvertire le regole della televisione. Un'artista incredibile e poliedrica, sempre pronta a stupire e incantare. Come nel 1979, quando comparva al fianco di Corrado a Canzonissima con un nude look che provocò grande scandalo: ombelico scoperto e mosse scatenate. Una vera e propria bomba nella tv di quegli anni: Raffaella era solo all'inizio.