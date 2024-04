Elsa Hosk: tutti i look della super top model

Fonte: Getty Images Elsa Hosk: la pagella dei look

Elsa Hosk, la super top svedese, è inequivocabilmente perfetta: al di là del fisico statuario, ha un viso che ha carattere, e, anche fuori dalle passerelle, la ragazza ha stile. Da anni è uno degli angeli del marchio di lingerie Victoria’s Secret e ha avuto anche l’onore di essere scelta dal marchio per indossare il fantasy bra, il reggiseno tempestato di gemme che viene realizzato in una foggia diversa per ogni fashion show. Che dire, un riconoscimento non da poco!

Elsa Hosk, i suoi look casual

Preppy con mini e mocassini

Il mix di felpa, mini tartan e mocassini con calzino è veramente perfetto e la valorizza moltissimo. L’insieme è quel preppy style che non stanca e che risulta easy, soprattutto con una fisionomia come la sua.

In total black

Eccola qui a spasso per Manhattan con una tuta nera e una borsa a tracolla Dior. Nessun appunto da fare: per quanto la tuta possa essere un capo difficile, lei lo porta alla perfezione.

Con i cuissardes e il blazer dress

Un abbinamento del genere, valorizza appieno chi ha gambe lunghe e magre, come nel caso di Elsa. Il blazer dress è un capo non facilissimo da portare, ma con i cuissardes e la cintura alta in vita è perfetto. La Saddle Bag di Dior al polso completa il look con un tocco di colore.

In cappotto

A spasso con l’amica modella Constance Jablonski, qui Elsa indossa un cappotto rosso Le Ru Basics. La scelta del colore fa risaltare la sua carnagione e la cintura gioiello di Chanel è l’accessorio perfetto per spezzare l’insieme.

Con i pantaloni in vinile

Il classico look easy (ma non troppo) da modella: sembra che non ci voglia nulla per metterlo insieme, ma fidatevi, è un look studiato ad arte. Se vogliamo replicarlo, meglio optare per un jeans skinny o un pantalone in pelle. Voto 8.

Elsa Hosk, i look da sera

Con il minidress in paillettes

Abito perfetto perché siamo al party dopo la sfilata di Victoria’s Secret quindi è praticamente come essere ancora sulla passerella! Devo dire però che non mi entusiasma la scelta dello stivaletto… insomma, poteva fare meglio, soprattutto con un fisico così.

Con l’abito lungo nero

L’abito nero è un grande classico, rivisitato e indossato alla perfezione da Elsa, davvero con uno stile impeccabile.

In bianco e oro

Elsa qui è davvero divina: l’abito dalla texture eterea, completato dai gioielli dorati è veramente perfetto nella sua raffinata semplicità.

In bianco alla notte degli Oscar

Un abito del genere, cut out, è davvero difficilissimo: in un attimo può diventare volgare e poco elegante. Elsa invece lo porta con un’eleganza davvero innata (aiutata, indubbiamente, anche dal fisico statuario!).