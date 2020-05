Ambra Angiolini: ecco la pagella dei suoi look

editato in: da

Ambra Angiolini è una ragazza solare ed energica. Ha un fisico proporzionato e colori mediterranei. Vediamo se è sempre in grado di valorizzarsi al meglio con il suo abbigliamento!

Ambra Angiolini, pagella dei look: in bianco e nero

Il bianco e nero in sé non sono male e devo dire che mi piace particolarmente il collo lavorato a rouches della camicia, ma l’insieme è un po’ spento. Il taglio della giacca è una via di mezzo, né sfiancato, né destrutturato, e non mette in evidenza la sua figura. Sarebbe bastato qualcosa di più grintoso, anche un chiodo in pelle per esempio, e un tocco di colore, come una borsa rossa, per fare la differenza. Voto 7.

Ambra Angiolini, pagella dei look: con l’abito nero

L’abito non è male, nella sua semplicità, e anche l’accorgimento di segnare con la cintura il punto vita per alzare il baricentro è un’idea azzeccata. Se però il colore della cintura fosse stato a contrasto, avrebbe dato vivacità all’insieme. Quello che comunque qui non mi convince è il sandalo con la zeppa: il contesto probabilmente è più casual di quello di un red carpet, ma avrei evitato comunque il platform. Voto 7.

Ambra Angiolini, pagella dei look: in camicia

Camicia veramente deliziosa (sapete poi che io sono un’amante del genere), ma… non dentro ai pantaloni! Un vero peccato, perché anche i pantaloni sono azzeccati per la figura di Ambra. Voto 8.

Ambra Angiolini, pagella dei look: glitter azzurro

Standing ovation! Bellissima Ambra alla sfilata di Ermano Scervino: questa palette di colori dal bianco, al turchese, all’oro la valorizza e le dà luce. L’unica cosa che non mi fa impazzire (ma lo so, sono incontentabile) è la décolleté azzurra. Una scarpa gold avrebbe reso molto meglio. In ogni caso l’insieme funziona, brava! Voto 9.