Come abbinare il chiodo in pelle: idee di look

Amo il chiodo in pelle e non vedo l'ora di poter uscire per metterlo di nuovo: mi dai qualche idea di look?

Il chiodo in pelle insieme al trench e alla giacca in denim è forse il capo spalla più versatile per la mezza stagione. Ecco qualche consiglio per farci trovare pronti quando finalmente potremo uscire di nuovo di casa serenamente!

Come abbinare il chiodo in pelle: con l’abitino a fiori

Il chiodo in pelle è il modo migliore per rendere rock un abitino a fiori che altrimenti potrebbe risultare lezioso. Se poi ci aggiungete anche un paio di bikers o di anfibi, avete ottenuto un perfetto look street style in modo facilissimo! Che borsa aggiungere? Uno zainetto o meglio ancora una shopper.

Come abbinare il chiodo in pelle: il pantalone a vita alta e la blusa chiara

Come dicevo sopra, un chiodo in pelle aiuta ad aggiungere un tocco street style e più grintoso anche a look che altrimenti potrebbero risultare molto classici. Provate ad esempio ad indossarlo sopra ad un pantalone culotte a vita alta con un crop top, vedrete che l’effetto sarò super cool. Altra alternativa, indossatelo sopra bluse in pizzo o ricamate abbinate ad un paio di jeans: le renderete immediatamente più portabili!

Come abbinare il chiodo in pelle: con le stampe in fantasia

Che sia un abito, un minidress oppure una camicetta, il chiodo in pelle è il modo migliore per renderla facile, portabile tutti i giorni, in contesti casual e informali. Per capirci, la stessa camicetta in microfantasia che avete messo con la gonna romantica per la comunione della cuginetta potete tranquillamente riadattarla con un paio di jeans e il vostro chiodo in pelle! Ai piedi potete mettere delle sneakers oppure slingback per un effetto più girly, o ancora Mary Jane basse.