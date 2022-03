Crop top: ci piace! Ecco come indossare la maglia del momento

Il crop top è una delle maglie più gettonate: sportivo, comodo, versatile, si può mettere con tanti outfit diversi, anche rispettando la nostra fisicità! Vediamo come.

Con il blazer

Fate come Gigi Hadid (nella foto): portatelo con sopra un blazer! È il modo più chic e veloce di indossare questo genere di capo, perché combina un capo non strutturato e easy (il crop top appunto) ad un altro capo molto più stiloso e strutturato (il blazer). Il mix delle due cose funziona benissimo e potete replicarlo in tutti i colori che volete, anche con tonalità più decise e luminose. La cosa importante è fare in modo che il seno, sotto al top, abbia sempre sostegno. Scegliete quindi un reggiseno che vi supporti e correttamente e fate in modo che la bretellina non occhieggi da quella del top: è poco chic!

Con i pantaloni a vita alta

Se l’addome non è il vostro punto di forza e mostrarlo vi fa sentire a disagio, niente paura: potete ovviare alla cosa con un paio di pantaloni a vita alta, come fa Valentina Ferragni (nella foto sotto). La combinazione di pantalone a vita alta e top corto è perfetta perché permette quel gioco di vedo non vedo che vi consente di minimizzare l’addome morbido. Fate in modo che anche i pantaloni abbiano un taglio scivolato e che non vi fascino troppo: fasciarsi non è mai una buona idea, soprattutto con maglie come questa che nascono per essere easy e sportive.

Con la gonna

Se le gambe sono il vostro punto di forza, fate come le modelle della fashion week quando sono off duty, che abbinano il crop top a gonne mini, anfibi o mocassini con suola cargo da portare con i calzini! L’insieme funziona, perché si tratta di capi che si sdrammatizzano a vicenda. Anche qui, la gonna può essere a vita alta o può non necessariamente essere una mini: potete optare per gonne a pieghe in stile preppy, o per gonne un po’ più lunghe, magari appena sopra il ginocchio, che funzioneranno con scarpe basse e dal gusto college, come le stringate, oppure da decontestualizzare completamente con le Air Jordan, ad esempio.

Scollato all’americana

Lo scollo all’americana è perfetto per mettere in risalto le spalle sottili, quindi fa per voi avete spalle che tendono a spiovere. Potete portarlo con una gonna mini e anfibi, oppure con i vostri jeans preferiti. Adesso che andiamo verso l’inverno, sopra al top potete mettere un bel cardigan tricot voluminoso e caldissimo e giocare con capi a vita alta che vi tengano coperta la pancia (per evitare di morire congelate o prendervi un colpo d’aria con effetti poco divertenti).