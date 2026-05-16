Gli anelli impilabili sono il nuovo trend in fatto di accessori (Zendaya docet)

Gli anelli impilabili sono di tendenza e a svelarcelo è nientemeno che Zendaya che ha fatto suo questo trend

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Zendaya mostra i suoi anelli: dove comprarli

La nuova tendenza in fatto di accessori? Ce la racconta Zendaya con i suoi anelli impilabili. Cool e favolosi, sono i protagonisti indiscussi di tutti i suoi look, che sia per la premiere di The Drama o per presentare la nuova stagione di Euphoria.

L’attrice se ne è innamorata qualche anno fa, quando Tom Holland le chiese di sposarla. È allora che decise di aggiungere all’anello di fidanzamento classico altri anelli, capaci non solo di arricchire le mani e farsi notare, ma anche di raccontare una storia.

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Gli anelli impilabili di Zendaya

Il bello degli anelli impilabili infatti è che hanno un preciso significato, non vengono posizionati sulle dita a caso, ma possono aiutarti a costruire un racconto, svelando momenti, sentimenti e fasi della tua vita. E scorrendo le foto di Zendaya (e non solo) sul red carpet, è facile intuire perché questi anelli impilabili sono riusciti a conquistare tutti.

Il loro fascino è immediato e donano una sensazione di raffinatezza straordinaria. Zendaya, ad esempio, ha scelto spesso di abbinare metalli diversi, indossando il suo anello di fidanzamento al centro, affiancato dalla fede in diamante o ad un anello d’oro. Durante la promozione del film The Drama invece ha indossato un anello con diamanti, abbinato a tre anelli semplici e una fede d’oro.

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Ovviamente non serve spendere un patrimonio in gioielli per copiare il trend. Su Amazon si possono trovare tante soluzione low cost per giocare con gli anelli impilabili e creare tanti abbinamenti differenti. L’imperativo è divertirsi, sperimentando fra rifiniture e colori per creare il proprio stile, proprio come ha scelto di fare Zendaya.

Per iniziare a seguire il trend prova con i set di anelli di varie forme. Quelli da 12 o 14 pezzi sono in acciaio inossidabile e regolabili a seconda della misura delle dita. Puoi utilizzarli tutti oppure solamente alcuni, scegliendo in base al tuo mood e al look che indossi. Impilarli, ma anche sfoggiarli da soli, uno per ogni dito. Le forme sono retrò o minimal, in oro o argento. Insomma: hai davvero l’imbarazzo della scelta!

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Anelli impilabili Adramata Anelli impilabili set 12 pezzi

Il bello di questa tendenza è che non ha regole precise, ma punta a rendere unica ogni composizione. Seguendo l’istinto e il mood del momento. C’è chi ama, ad esempio, usare anelli spessi e importanti, con forme vagamente vintage e retrò. Altri invece preferiscono forme più sottili, con pietre, fiori e cuori, per una composizione che sia romantica.

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Anelli impilabili JSTH Anelli impilabili con perline e zirconi

Se cerchi qualcosa che assomigli ancora di più agli anelli di Zendaya su Amazon puoi trovare numerose soluzioni. Si tratta di composizioni già realizzate, con anelli legati fra loro in oro e argento. Un accessorio unico con zirconi e finish dorato che ti farà sentire come una vera star su red carpet. Puoi scegliere quelli con tre, quattro, sei oppure otto anelli, sfoggiandoli quando e come preferisci. Un’idea originale per completare il look, da regalarsi e da regalare.

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