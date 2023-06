Frasi sulla condivisione: un valore molto importante

Fonte: iStock Frasi sulla condivisione e il piacere di condividere: aforismi e citazioni

In questo articolo troverai una raccolta di aforismi, citazioni, pensieri di personaggi famosi sulla condivisione, un valore molto importante nella vita, il sapere partecipare e rendere partecipi altre persone nelle proprie emozioni e conoscenze.

Frasi sulla condivisione che fanno riflettere e che DiLei ha sapientemente scelto per te, per pensare a quanto sia importante imparare a condividere, approvare e partecipare alle idee, scelte e opinioni delle persone a cui vogliamo bene.

Frasi sulla condivisione in amicizia

Quanto volte in questi anni sentiamo la parola “condividere”, ormai è l’imperativo. Siamo tutti sempre connessi, sempre più social ed è proprio lì che ci sentiamo bene condividendo le nostre foto ricordo, i nostri video e i nostri pensieri con le persone che seguono i nostri profili virtuali, proprio così.

Lo fanno gli amici, ma lo fanno anche persone che tanto amiche non sono, eppure conoscono molti istanti della nostra vita proprio a causa (o grazie) della condivisione continua. Bisognerebbe fare un piccolo passo indietro, usare i social come divertimento, sì, per condividere le cose belle, ma imparare nuovamente a riflettere sul vero valore della condivisione, al di fuori dei social, di internet, del web: nella vita reale.

Impariamo a condividere i nostri pensieri, le nostre emozioni e i sentimenti con chi ci vuole bene e con chi abbiamo accanto. Vogliamo aiutarti a farlo, proponendoti alcune profonde frasi sulla condivisione tra amici:

Per farsi un vero amico occorre, a volte, una vita intera. Bisogna aver sofferto e gioito assieme, litigato e condiviso i segni del destino. (Romano Battaglia)

Per servire allo scopo, una vision deve essere una vision condivisa. (Warren Bennis)

La felicità è un’emozione da condividere. La condivisione stessa dona felicità. (Francesca Biasetton)

È questo il senso dell’amicizia: condividere i pregiudizi nati dall’esperienza. (Charles Bukowski)

Io non ho nulla da vendere, ma ho molte cose da condividere. (Leo Buscaglia)

I veri amici amano condividere i momenti preziosi che la vita riserva loro, come le piccole cose dell’esistenza per cui vale la pena di vivere ogni giorno. (Sergio Bambarén)

Chiunque vuole conquistare la gioia deve condividerla con qualcuno: la felicità è nata gemella. (George Gordon Byron)

Condividere dialogo ed esperienze è indice di affiatamento. Condividere il silenzio è indice di intimità. (Aniello Calabrese)

Ieri è storia, domani è un mistero, oggi è un dono, un dono immediato da condividere insieme con altri. (Sergio Bambarén)

L’abbraccio permette di condividere il calore del cuore. (Liomax D’Arrigo)

Le amicizie durature hanno bisogno di goffaggini condivise. (Nicolás Gómez Dávila)

Se vuoi compagnia cerca una persona che conosce l’importanza delle cose. Se vuoi condivisione cerca una persona che si accorge di ciò che per te è importante. (Francesco Paolo Ettari)

C’è vera condivisione solo nella povertà. C’è vera ricchezza solo nella condivisione. (Roger Etchegaray)

Nella modalità dell’avere, la propria felicità risiede nella superiorità sugli altri, nel proprio potere e, in ultima analisi, nella capacità di conquistare, depredare, uccidere. Secondo la modalità dell’essere, la felicità consiste invece nell’amare, nel condividere, nel dare. (Erich Fromm)

Le anime in pena posseggono la peculiarità di riconoscersi e attrarsi reciprocamente, condividendo i loro dolori. (Paulo Coelho)

È più facile smuovere dei sentimenti che far condividere i propri. (Jean Josipovici)

Se fossi sicuro di dover condividere l’immortalità con certa gente, preferirei un oblio in camere separate. (Karl Kraus)

Niente è veramente nostro finché non lo condividiamo. (Clive S. Lewis)

Lo scopo della vita non è vincere. Lo scopo della vita è crescere e condividere. Quando ti accadrà di guardare indietro a ciò che hai fatto nella vita, troverai più soddisfazione dai piaceri che hai portato nella vita degli altri, che dai momenti in cui li hai emarginati e sconfitti. (Harold Kushner)

La vita è un viaggio solitario, dove ci si imbatte in altri viaggiatori con i quali condividere un breve tratto e magari farci una buona ciarla. (Menotti Lerro)

L’amicizia è uno dei doni più preziosi della vita, eppure non c’è confidenza che tenga: ognuno di noi ha dei segreti, che non vuole, non può rivelare. Per quanto sia polposo e maturo, al centro di ogni frutto c’è sempre un nocciolo che non si può condividere. Forse è proprio questa la fonte del fascino che si nasconde in ogni uomo e in ogni donna. (Sophia Loren)

La felicità è qualcosa che si moltiplica quando viene condivisa. (Paulo Coelho)

La condivisione sta al possesso come l’iPod sta al 33 giri, come il pannello solare sta alla miniera di carbone. La condivisione è pulita, fresca, urbana, postmoderna; il possesso è triste, egoista, timido e arretrato. (Jeremy Rifkin)

Da chi ti vuol convincere ad affrontare un rischio, pretendi che lo condivida. (Giulio Mazzarino)

La felicità è come un bacio: devi condividerlo per godertela. (Bernard Meltzer)

Quando una cosa è negativa, tienila per te; quando è positiva, condividila. (Osho)

Gli amici condividono ogni cosa. (Pitagora)

Condividere ti rende più grande di quello che sei. Più dai agli altri, più vita sei in grado di ricevere. (Jim Rohn)

Per la giovane generazione che sta crescendo in un mondo globalmente interconnesso, ansiosa di rendere pubblico e condividere con tutti ogni momento della propria vita attraverso Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e gli altri innumerevoli siti di social media, la privacy ha perso molto del suo fascino. Per questi ragazzi la libertà non è legata all’idea della piena autonomia e dell’esclusione, ma al piacere di essere accessibili agli altri e all’inclusione in un’agorà pubblica di carattere globale e virtuale. (Jeremy Rifkin)

Frasi sulla condivisione in amore

Citazioni, aforismi e frasi sulla condivisione, le più belle e profonde, le più famose e importanti. Condividere in amore è tutto: si condividono le giornate, la casa, la famiglia. Si condividono le vacanze, le cene fuori, i momenti belli.

Ma si impara, o si dovrebbe, a condividere anche i momenti più tristi, le cattive notizie, ogni ostacolo che la vita ci pone davanti, pronti per superarlo insieme. Vediamo alcune frasi sulla condivisione in amore, che possono aiutarti a trovare le parole giuste, l’ispirazione per mandare un messaggio importante. Ecco la raccolta di DiLei:

L’amore non è solo un’emozione violenta e cutanea. È un marchio nella carne. È il sentirti inespresso e incompleto senza di lei. È non riuscire più a godere un mondo che aveva un senso solo finché era condiviso. (Massimo Gramellini)

L’amore porta libertà, dona libertà. È assenza di possessività. Ma questo è possibile solo se hai conosciuto una qualità totalmente diversa dell’amore, basato non sul bisogno, ma sulla condivisione. (Osho)

La coppia è un sistema che trascende la somma dei singoli individui che la compongono: due innamorati sono capaci di cose che al singolo sembra impossibile anche solo immaginare. Ma perché la magia della matematica del cuore si realizzi bisogna che si alternino spazi di autonomia e momenti di condivisione. (Willy Pasini)

Far poesie è come far l’amore: non si saprà mai se la propria gioia è condivisa. (Cesare Pavese)

Condividere, in amore, non significa tenere il bilancio di chi fa questo o quello, di chi fa più di un altro. Vi sono momenti in cui dobbiamo dare di più di quanto riceviamo, ma ve ne saranno altri in cui avremo bisogno di ricevere più di quanto saremo in condizione di donare. (Leo Buscaglia)

Amare non è donare, ma condividere. (Raoul Follereau)

Chi condivide una vita a due nello stesso appartamento, sappia che presto l’unico trait d’union sarà l’amministratore dello stabile. (Aldo Busi)

Che strano. Molte persone hanno paura di convivere, quando invece quel che è davvero difficile, è saper condividere emozioni e fondersi fin nelle ossa, che si viva insieme, o a chilometri di distanza non importa. È la lontananza del cuore a segnare percorsi. (Selene Pascasi)

L’universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni. (Paulo Coelho)

La felicità è reale solo quand’è condivisa. (Dal film Into the wild)

Dando alle persone il potere della condivisione, stiamo rendendo il mondo più trasparente. (Mark Zuckerberg)

Amare non significa guardarsi negli occhi, ma guardare insieme verso la stessa meta. (Antoine de Saint-Exupery)

Un dolore condiviso è un dolore dimezzato. Una gioia condivisa è una gioia raddoppiata. (Proverbio)

Condividere ti rende più grande di quello che sei. Più dai agli altri, più vita sei in grado di ricevere. (Jim Rohn)

Ho un “adesso posso” da condividere. Vuoi? (Fabrizio Caramagna)

Dammi la mano e danzeremo, dammi la mano e mi amerai. Come un solo fior saremo, come un solo fiore e niente più. (Gabriela Mistral)

Il dolore può badare a se stesso, ma per capire il pieno valore della gioia bisogna avere qualcuno accanto con cui condividerla. (Mark Twain)

Sappiamo che abbiamo trovato qualcuno di speciale quando si può stare zitti e condividere un piacevole silenzio. (Dal film Pulp Fiction)

– A cosa pensi?

– A come è bello il silenzio insieme con te. (Nicholas Sparks)

– A come è bello il silenzio insieme con te. (Nicholas Sparks)

Poter condividere è poesia nella prosa della vita! (Sigmund Freud)

Gli amori che resistono di più al tempo ne hanno condiviso poco. (Guido Rojetti)

Provare stima per chi non condivide le nostre opinioni è altrettanto impossibile quanto per un bambino piccolo muovere separatamente le braccia. (Jean Rostand)

Quando piove divido il mio ombrello, se non ho l’ombrello, divido la pioggia. (Enrique Ernesto Febbraro)

Quando si sogna da soli è un sogno, quando si sogna in due comincia la realtà. (Che Guevara)

Non è la ricchezza che manca nel mondo, è la condivisione. (Proverbio cinese)

Condividere. Voce del verbo moltiplicare. (Fabrizio Caramagna)

Frasi religiose sulla condivisione e fratellanza

Uno dei valori più importanti della religione è la condivisione, un vero e proprio pilastro per chi ha fede, indipendentemente dal culto. Si condividono idee, pensieri e opere, ma anche dolori e sacrifici, ognuno porta la sua croce, per aiutare gli altri nelle sofferenze; chi possiede di più dovrebbe essere in grado di condividere coi “fratelli” che non hanno invece di che per vivere. Questo è il principio base, ma vediamo alcune frasi sulla condivisione e sulla fratellanza:

Dio ci ha dato due mani, una per ricevere e l’altra per dare. Non siamo cisterne che accumulano, siamo canali che condividono. (Billy Graham)

Migliaia di candele possono venire accese da una singola candela, e la vita della candela non sarà abbreviata. La felicità non diminuisce mai con l’essere condivisa. (Buddha)

Sii sincero, non lasciarti trascinare dall’ira, condividi ciò che hai, anche se è poco. Queste tre chiavi aprono la porta del cielo. (Buddha)

La fratellanza è bella! Gesù Cristo ha portato alla sua pienezza anche questa esperienza umana dell’essere fratelli e sorelle, assumendola nell’amore trinitario e potenziandola così che vada ben oltre i legami di parentela e possa superare ogni muro di estraneità. (Papa Francesco)

Felicità è avere amici quando se ne ha bisogno, felicità è condividere la gioia, felicità è avere ben vissuto al momento di morire. (Buddha)

Ama il Signore dei cieli, ma ama anche il tuo fratello che vive sulla terra, che soffre come te, che ama come te. Perché solo attraverso il fratello che vedi potrai amare il Dio che non vedi. (Don Andrea Gallo)

Chi dice di credere in Dio e “non vede” suo fratello, inganna se stesso. (Papa Francesco)

La generosità non è importante per l’inconsapevole. Ma il saggio trova la sua gioia nel condividere. (Buddha)

La fraternità si comincia ad imparare solitamente in seno alla famiglia, soprattutto grazie ai ruoli responsabili e complementari di tutti i suoi membri, in particolare del padre e della madre. La famiglia è la sorgente di ogni fraternità. (Papa Francesco)

Il concetto rivoluzionario della fraternità, è un concetto antropologico ancor prima che culturale o religioso. Tutti apparteniamo alla grande famiglia umana, e le più importanti rivoluzioni storiche, come quella francese, lo hanno ribadito con forza. Parole come liberté, égalité e fraternité ci raccontano di un cammino di progressiva consapevolezza che l’uomo ha percorso nel solco dei secoli e che non attiene all’essere cristiani, ma all’essere uomini. (Don Andrea Gallo)

Le persone che vogliono condividere le loro opinioni religiose con te quasi mai vogliono che tu condivida le tue con loro. (Dave Barry)

Frasi sul piacere della condivisione

Che cosa vuol dire davvero condividere? L’etimologia stessa della parola ci riporta all’idea di dividere insieme. Imparare a vivere insieme alle persone che ci stanno vicine i veri sentimenti e i nostri veri pensieri, senza imporci egoisticamente agli altri.

Il tema della condivisione è molto profondo, ed è sensato fermarsi a riflettere. Motivo per cui proprio il condividere ha ispirato narratori, filosofi personaggi famosi sin dal passato, nell’epoca antica. Di seguito troverai quindi alcune delle più belle frasi sulla condivisione e sul piacere di condividere, per aiutarti a riflettere su un tema così importante: