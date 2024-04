Il grande scandalo della prima parte di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi è senza dubbio l’espulsione di Francesco Benigno. L’attore è stato squalificato e allontanato in tempi rapidi dall’Honduras. Rispedito a casa contro il suo volere, ha iniziato a realizzare dirette social contro tutto e tutti. Mediaset ha scelto di non dargli corda ma, alla fine, ha approvato la trasmissione del filmato che ha portato alla sua immediata squalifica.

Il video di Francesco Benigno

“Si è reso protagonisti di comportamenti non solo contrari al regolamento, ma anche alla civile convivenza e al rispetto tra le persone. Non era la prima volta, purtroppo, e a supporto dell’accaduto ci sono delle immagini”.

Vladimir Luxuria ha così introdotto il filmato di Francesco Benigno, ricordando come la produzione aveva preferito non mostrare tutto ciò al pubblico. Una forma di tutela della dignità del reality e, al tempo stesso, di quella del diretto interessato.

Proprio Benigno, però, ha duramente contestato questa decisione. Si è così scelto di porlo dinanzi alla realtà dei fatti e, soprattutto, al giudizio degli spettatori. Le prime immagini lo mostrano molto aggressivo nei confronti di Artur.

Lo accusa di non fare nulla, limitandosi a criticare gli altri e parlare di loro alle spalle. Lo provoca e l’altro naufrago, dicendosi più educato, tenta di resistere. I due restano a distanza ma è chiaro come monti la tensione.

“Mister fisico che dorme sempre parla alle tue spalle. Me lo vengono a dire. In Sicilia quelli come te valgono… si chiamano i quacquaraquà. Se i giovani seguissero le tue orme, sarebbero dei cog*******li. Non vali niente e vuoi dire alle persone che devono fare. E ti strofini con qualcuno che ha fatto la sua carriera, perché da solo vali meno di una pianta”.

Alle parole si aggiungono un po’ di movenze, che portano Benigno ad avvicinarsi ad Artur, mentre gli altri osservano attoniti e in imbarazzo. Nulla di violento sembra accadere, almeno a gesti, ma a parole qualcosa succede: “Appena mi vengono a dire che rifai questo gesto dietro le spalle, vengo a darti io le risposte. Non me lo devi dire ‘vai, vai, vai’. Io vado dove mi pare”.

Si intuisce come Benigno sia ormai in una spirale e, purtroppo, pochi secondi dopo ecco un gesto violento da condannare. L’attore decide di arrivare a stretto contatto con Artur, che gli pone una mano davanti al viso, che l’uomo sposta con violenza.

Lo scontro con Artur

Risulta evidente chi abbia fatto partire questa discussione, tramutatasi poi in ben altro. Stupisce che nessuno sia intervenuto per evitare quanto facilmente prevedibile. I toni accesissimi di Francesco Benigno hanno portato alla mano dinanzi al suo viso. La piccola spinta che l’attore cercava per poter esplodere definitivamente, sentendosi in cuor suo dalla parte della ragione.

Artur lo allontana con una spinta e la risposta di Benigno è da rissa da bar. Mani al collo e testa contro testa. Altra spinta difensiva di Artur, che non reagisce attaccando, anzi. In questo scenario, l’unico a intervenire è Daniele, che accetta anche di porsi tra i due fisicamente, rischiando di fatto.

Benigno non è però soddisfatto. Prima si allontana e poi afferra un bastone, caricando un colpo che per fortuna non parte: “Ora glielo do”. Il filmato si interrompe e Luxuria condanna tutto ciò che è stato mostrato, tagliando corto e sottolineando come su certe cose non si debbano spendere minuti in più, oltre al necessario.