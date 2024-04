Fonte: IPA Daniele Radini Tedeschi all'Isola dei Famosi

Daniele Radini Tedeschi ha lasciato l’Isola dei Famosi. Pare, temporaneamente. Il critico d’arte è sparito dal gruppo e sembra che si sia allontanato dalla Playa per sottoporsi ai controlli medici prescritti per tutti i naufraghi, senza fare ritorno all’interno del gruppo nei tempi che erano stati stabiliti. Poco prima, aveva avuto una lite: quale sarà la ragione del suo addio momentaneo?

Isola dei Famosi, i motivi dell’abbandono di Daniele Radini Tedeschi

La vera ragione del momentaneo (forse) addio al gioco sarebbe da ricercarsi nella necessità di sottoporsi ai controlli medici obbligatori per tutti i naufraghi. Eppure, poco prima di quest’allontanamento, Daniele Radini Tedeschi aveva avuto l’ennesima discussione con i suoi compagni e, ancora, per il furto di cibo alla troupe che ha comportato una punizione corale di tutto il gruppo attraverso lo spegnimento del fuoco.

Pare quindi che il naufrago abbia avuto da ridire al momento della divisione del cibo spettante per la settimana, tornando ancora sul problema del riso sottratto alla produzione e che sarebbe stato diviso tra alcuni naufraghi, senza che però tutti confessassero le loro colpe. Da qui, la decisione di estendere il provvedimento a tutto il gruppo che avrebbe suscitato il risentimento di Radini Tedeschi, come riporta il Diario del Giorno relativo all’avventura dei naufraghi in Honduras.

“Daniele, ancora risentito per il famoso furto di cibo, si ribella di fronte all’organizzazione delle scorte da mangiare e si infervora con tutti coloro che, pur avendo violato il regolamento, non hanno avuto il coraggio di confessarlo. L’alba del sedicesimo giorno porta con sé buoni propositi. Come di consueto, Matilde riunisce l’intero gruppo per dare il via ad una intensa sessione di stretching in riva al mare. Aras, invece, decide di non partecipare al risveglio muscolare e prova a riaccendere il fuoco, mentre Daniele abbandona momentaneamente la Playa“, si legge nella nota di Isola dei Famosi.

Quando potrebbe rientrare in gioco

Non si conosce il momento in cui Daniele Radini Tedeschi potrebbe tornare in gioco ma potrebbe essere presto, se si escludono a priori i controlli medici ai quali si sottopongono tutti. Di certo, la scelta di lasciare la Playa non sorprende, dato che più volte si era mostrato polemico nei confronti dei naufraghi e dell’organizzazione, verso la quale si era dichiarato controcorrente.

Non fa meglio di lui Pietro Fanelli, che ormai non sopporta più nessuno: lo spirito da bastian contrario del poeta bohèmien non è più gradito e alcuni l’avrebbero pure invitato a sistemarsi da solo nell’altra isola pur di non disturbare il gruppo che sta facendo di tutto per tenersi unito e superare le difficoltà legate all’assenza di fuoco, che Aras Senol sta cercando di riaccendere disperatamente.

Quello di Daniele Radini Tedeschi potrebbe quindi essere l’ennesimo ritiro dopo quello di Francesca Bergesio, Tonia Romano e la squalifica di Francesco Benigno. Un colpo durissimo per Vladimir Luxuria che invece sperava che nessuno lasciasse il gioco prima del tempo, ma ben presto ha dovuto fare i conti con la dura realtà. La prossima puntata in prima serata di Isola dei Famosi va in onda il 29 aprile su Canale5.