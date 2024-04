Fonte: IPA Pietro Fanelli all'Isola dei Famosi

Pietro Fanelli si è ritirato dall’Isola dei Famosi. Un addio annunciato, viste le sue ultime ore piuttosto turbolente, ma si tratta di una debâcle che va ad aggiungersi alle troppe di quest’edizione, se si pensa che anche Daniele Radini Tedeschi potrebbe lasciare il gioco. Il poeta bohèmien parte così da Cayo Cochinos dopo l’ennesima violazione del regolamento, dopo che aveva mangiato il cibo sottratto alla troupe, e a seguito del nuovo scontro avuto con i compagni che l’avevano invitato ad allontanarsi dal gruppo perché scorretto in ogni suo comportamento.

Isola dei Famosi, perché Pietro Fanelli si è ritirato

“Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination: Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati. Il televoto verrà chiuso durante la puntata di lunedì 29″, si legge nella nota di Isola dei Famosi con la quale viene annunciato l’addio di Pietro Fanelli a Playa Espinada, probabilmente dopo l’ultimo diverbio con i suoi compagni.

Una decisione che non sorprende, dato che il giovane concorrente si era mostrato in aperta polemica perfino con gli opinionisti in studio che l’avevano invitato ad avere rispetto per il pubblico, quindi appariva certo che non avrebbe portato a termine il suo impegno di 10 settimane insieme agli altri. L’addio al Mar dei Caraibi giunge in un momento di grande fragilità per il programma, in cui gli abbandoni si susseguono e la produzione fatica a tenere il polso di una situazione apparentemente fuori controllo.

Cosa succederà il 29 aprile

Il televoto con il quale il pubblico avrebbe dovuto determinare il nome dell’eliminato è stato quindi annullato e verrà riaperto solo per la puntata, nella quale quindi i concorrenti si giocano il tutto per tutto. Pietro Fanelli era già sembrato molto lontano dagli altri e determinato a portare avanti solo il suo racconto, in cui era arrivato perfino ad accusare il pubblico di provare piacere nel guardare le persone (loro) patire la fame.

Da qui la reazione durissima di Sonia Bruganelli, che l’aveva invitato ad abbassare i toni viste le sue responsabilità come concorrente. Un comportamento che col tempo ha guastato anche il rapporto con gli altri compagni che prima del ritiro l’avevano invitato a sistemarsi nell’altra Isola perché incapace di seguire le regole. Insomma, una serie di fraintendimenti e di attriti che l’hanno spinto a tornare in Italia e mettere fine alla sua avventura all’interno del programma.

Con il suo addio, salgono a 4 i ritiri volontari, a cui si aggiunge la squalifica insolita di Francesco Benigno. Tonia Romano, Francesca Bergesio, Peppe Di Napoli e Pietro Fanelli hanno deciso di concludere anzitempo la loro avventura e per motivi diversi. L’argomento verrà certamente trattato nella puntata del 29 aprile, dato che l’addio di Fanelli è seguito a un’ulteriore violazione del regolamento che ha fatto insorgere il gruppo fino a chiedere a gran voce una sua rapida e immediata esclusione.