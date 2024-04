Durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 8 aprile, la conduttrice Vladimir Luxuria ha confermato quanto si vociferava da qualche ora. Non solo VIP, ma anche alcuni non famosi avrebbero intrapreso l’avventura per la sopravvivenza in Honduras, anzi, a dirla tutta, erano già partiti due giorni prima rispetto a tutti gli altri. Tra questi, però, avrebbe dovuto esserci anche Tonia Romano costretta a ritirarsi prima di cominciare a causa di un problema di salute.

Vladimir Luxuria annuncia il ritiro di Tonia Romano

Dopo aver mostrato l’arrivo dei naufraghi NIP all’Isola dei Famosi, con ben due giorni di anticipo rispetto ai VIP che formano il cast di quest’anno, Vladimir Luxuria ha dovuto fare una precisazione. Così, in diretta nella puntata dell’8 aprile, la prima di questa edizione nuova di zecca (o quasi), ha raccontato per sommi capi dell’assenza di una naufraga, Tonia Romano.

“C’è una comunicazione da darvi – ha spiegato rivolgendosi ai telespettatori – Oltre a questi quattro naufraghi che avete visto [Il pescivendolo Peppe Di Napoli, la contessina Alvina Vereconda Scortecci, il poeta Pietro Fanelli e la modella Khady Gueye, ndr], ce ne sarebbe dovuta essere un’altra, Tonia… Ha avuto un problema di salute e dunque non potrà essere con noi“.

Le prime parole di Tonia Romano su Instagram

La 37enne nata ad Avellino non è un volto noto dello spettacolo e, in effetti, neanche i social le riconoscono un grande seguito, fatta eccezione per TikTok dove ha collezionato oltre 53.000 follower. Di lei sappiamo che ha militato nell’Esercito per poi diventare Vigile del Fuoco e che ha due splendidi figli, dei quali spesso condivide foto e ricordi da mamma felice e orgogliosa.

La partecipazione all’Isola dei Famosi 2024 era un segreto, al netto di qualche spoiler diffusosi nei giorni precedenti alla prima puntata del reality. La Romano – badando bene di non esporsi troppo – aveva espresso grande gioia per questa nuova avventura: “Sono in procinto di affrontare una delle sfide più grandi della mia vita. Lo faccio per dimostrare soprattutto a me stessa e ai miei figli, che nella vita non bisogna mollare mai. Spero di rendere orgogliosi i miei figli. E nel caso non dovessi farcela e avessi bisogno del vostro aiuto so che ci sarete”.

Poi il ritiro improvviso per dei motivi che lei stessa ha preferito non precisare, evitando di scendere nei dettagli. La mancata naufraga ha condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram, attualmente curato dall’amico Jack che ha scritto: “Mi è stato recapitato un messaggio che Tonia volesse fosse pubblicato per tranquillizzare tutti, parenti, amici e tutti coloro che sono in pensiero per lei. Fortunatamente sembra che Tonia stia bene e questa è la cosa più importante. Nel caso dovessero esserci altri aggiornamenti vi informerò subito su tutti i profili social di Tonia”.

“Cari amici, come avete saputo in Honduras ho avuto un problema, ho preferito non partecipare all’Isola per tutelare la mia salute – recita il messaggio in questione -. Devo crescere due figli da sola che sono tutta la mia vita, quindi la scelta giusta è stata di preservare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave, sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile non lasciandomi mai sola e di tutto ciò li ringrazio infinitamente”.