Fonte: IPA Peppe Di Napoli si è ritirato da L'Isola dei Famosi 2024

Non c’è Isola dei Famosi senza ritiri e l’edizione in corso non è da meno. Il naufrago Peppe Di Napoli ha deciso di mollare il programma di Canale 5 dopo neppure due settimane. L’annuncio è stato dato dalla produzione sui social network della trasmissione condotta da Vladimir Luxuria. Il televoto è stato quindi annullato ed è stato riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi e gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati.

Perché Peppe Di Napoli ha lasciato L’Isola dei Famosi 2024

Peppe Di Napoli si è ritirato da L’Isola dei Famosi perché “stanco, non ce la faccio più”, come dichiarato in una breve clip diffusa dagli account social della trasmissione Mediaset. “Chiedo scusa a tutti gli italiani, però io abbandono L’Isola e me ne vado”, ha aggiunto il pescivendolo e tiktoker, alla sua prima esperienza televisiva importante.

Quella di Peppe Di Napoli non è la prima defezione che si registra quest’anno in Honduras. Nei giorni scorsi hanno abbandonato il gioco Miss Italia Francesca Bergesio e l’attore Francesco Benigno. La prima a causa di un infortunio mentre il secondo è stato allontanato dagli autori per via di alcuni presunti comportamenti aggressivi, che non rispettavano il regolamento de L’Isola dei Famosi.

Senza dimenticare Tonia Romano, la Miss Mamma Campana ed ex protagonista di Uomini e Donne che non ha avuto modo di partecipare neanche alla puntata di esordio del reality show poiché è stata ricoverata e ancora non si conoscono le reali motivazioni circa le sue condizioni di salute.

Nell’ultima puntata, quella di giovedì 18 aprile, Vladimir Luxuria ha commentato così l’allontanamento di Benigno: “Un episodio in particolare ha reso necessario il suo allontanamento. Un comportamento non accettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza sulla Playa”. La conduttrice ha spiegato la decisione di non mostrare le immagini di quanto accaduto proprio per non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile.

Terminato il comunicato Vladimir ha aggiunto: “Io questa scena l’ho vista. Sull’isola si litiga, si può discutere, ma non si può trascendere. E penso che il fatto di non mostrare queste scene, per niente esemplari, sia un segnale di rispetto per voi da casa, ma forse anche lo stesso Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci per non averle mostrate”.

Per il momento non è chiaro se arriveranno altri naufraghi a sostituire quelli che sono andati via: di recente si è parlato di una chiusura anticipata de L’Isola dei Famosi, che non sta registrando ascolti tv soddisfacenti. A seguire il format, che ormai sembra aver perso quella verve iniziale che lo contraddistingueva, sono a malapena due milioni di persone con un misero share del 17%.

Analizzando le prime puntate, in termini di target le perdite più significative riguardano i giovani con età compresa tra 25 e 34 anni (si sono persi dieci punti di share rispetto allo scorso anno nei primi due appuntamenti), le donne (si perdono quattro punti di share) e, più in generale, il target commerciale (dove il calo è di cinque punti di share).