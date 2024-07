Battiti Live, le pagelle ai look del 15 luglio: flop per Ilary Blasi (3), Elodie visione in bianco (10)

I look più belli e quelli da dimenticare della puntata del 15 luglio di Battiti Live, il music show in diretta da Molfetta in Puglia

Fonte: IPA Ilary Blasi

Lunedì 15 luglio 2024 è andata in onda una nuova puntata dell’edizione 2024 di Battiti Live, lo show canoro estivo targato Mediaset. In diretta dal suggestivo lungomare di Molfetta, in Puglia, lo scoppiettante duo di conduttori formato da Ilary Blasi e Alvin ha accolto sul palco le voci più apprezzate della scena musicale italiana. Sotto il palco, a raccogliere le impressioni a caldo del pubblico anche la speaker radiofonica ed esperta di social network Rebecca Staffelli. Ore ricche di divertimento e, naturalmente di musica, noi però ci siamo concentrati sui look di presentatori e artisti.

Ilary Blasi in look working class, voto: 3

Così come nelle puntate precedenti, anche stavolta Ilary Blasi ha scelto di brillare. Anche troppo. I capelli stretti in uno chignon strettissimo, la conduttrice ha lasciato che fossero gli accessori a catturare l’attenzione. Enormi orecchini ricoperti di strass e una cascata di anelli luccicanti. Brillantissimo anche il crop top, nero e argento. Il tutto ricoperto da una tuta di jeans, di quella in stile imbianchino. Un contrasto che in teoria potrebbe sembrare cool, nella pratica non riusce a meritarsi che un 3 risicato.

Emma, Generazione Z versione chic, voto: 8

A dispetto delle bollenti temperature pugliesi, Emma Marrone – tra le star più applaudite della serata – ha osato con un paio di pesanti pantaloni cargo in pelle lucida. Continua l’evoluzione stilistica di Emma, sempre più cool e all’ultima moda. Il suo look sembrava quello delle influencer teenager di TikTok, con i sopracitati cargo abbinati a una sottile t-shirt multicolor in stile Anni ’90 indossata sotto un bustino di jeans. Brava.

Elodie, una dea in bianco, voto: 10

Elodie non era sul main stage di Molfetta, ma ha incantato le coste di Bari con un’affascinante esibizione del suo ultimo singolo Black Nirvana. Sempre bellissima, stavolta un po’ di più. La amiamo per i suoi outfit audaci e ipersensuali, ci è ha lasciato senza parole in questa versione più “bon ton”. Un lungo abito bianco, morbido e fluttuante nella brezza marina, con un profondo spacco sul fianco, a lasciare intravedere un aderente body. Il beauty look era semplicissimo e nature, arricchito da originali e grandi orecchini a forma di cuore.

Alessandra Amoroso e Big Mama, gli opposti si attraggono, voto: 7

Mezzo rotto si chiama il loro singolo, ma il successo è tutto intero. Le voci di Alessandra Amoroso e Big Mama, così diverse, si integrano alla perfezione. E così fanno i loro look: opposti ma in perfetta sintonia. La cantante pugliese ha scelto un lungo e fasciante abito bianco, arricchito da sobri bottoncini argento. Elegantissima in chignon e sottili sandali alla schiava. La ribelle Big Mama, paladina della diversità, era tutto il contrario. Non chic ma decisamente rock, con un’audace tutina monospalla total black e una cascata di gioielli oro. Ha uno stile ben definito e ci piace sempre. In una media tra i due outfit complementari, conferiamo un buon 7.

Tananai in una cascata di bianco, voto: 7½

Tra Tony Effe con i suoi calzettoni bianchi e Alvin vestito da Babbo Natale in ferie estive, Tananai si offre come una boccata di aria fresca (e di stile). Da imporre ai fidanzati titubanti il total look sui toni del bianco e crema. Morbidi pantaloni, canotta a costine, una camicia cangiante e il più classico dei blazer oversize. Basta poco per essere impeccabile.