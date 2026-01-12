Uno studio ricolmo di ospiti per Caterina Balivo, che in questa puntata ha parlato a lungo di famiglia, tra ricordi e speranze per il futuro

Caterina Balivo circondata da ospiti nella puntata di lunedì 12 gennaio 2026 de La Volta Buona. Svariati gli argomenti trattati, a partire da Gianni Bella, la cui storia è stata raccontata da alcuni servizi. In studio è stata accolta Chiara Bella, che ha parlato con grande affetto del suo papà e della zia Marcella. Spazio poi all’intera famiglia Magalli, il che comprende figlie, ex moglie, il suo compagno e non solo. La truppa al completo, capitanata dall’imprevedibile conduttore.

Gianni Bella oggi, come sta. Voto: 8

Chiara Bella ha potuto vedere splendide immagini di suo padre Gianni, all’apice della carriera. Due servizi dedicati al suo grande percorso artistico e al legame con la sorella Marcella Bella. Splendido l’omaggio ricevuto a Sanremo, a dimostrazione di come l’ambiente artistico non l’abbia mai dimenticato.

Colpito da un ictus, ha visto di certo la sua vita cambiare, ma non per questo ha perso la propria identità. Sua figlia ha sottolineato come sia ancora autoironico come sempre: “Ha una gran forza di vivere ed è grato di tutte le piccole cose. Si commuove ad esempio nel suo giardino, nel guardare le rose fiorite”.

La maxi famiglia Magalli. Voto: 8

Risate garantite con la famiglia al completo di Giancarlo Magalli. Devono aver pensato questo gli autori e, di fatto, i momenti divertenti non sono mancati. Fin da subito in studio c’è stata Michela, figlia del famoso presentatore e di Valeria Donati.

Arriva poi proprio quest’ultima, sposata con Magalli per 20 anni. Il loro rapporto è ottimo, come ha precisato lui, che ha anche avuto l’onore di presentarla in pompa magna, anche se in un modo un po’ confuso.

Lei parla del suo ex con grande affetto, a dimostrazione che non ci siano mai state profonde lacerazioni. Dice di lui che non è mai cresciuto realmente, restando “capriccioso e bambino”. Ben 18 anni di differenza tra loro, che però non hanno pesato per tanto tempo. Qualcosa poi è cambiato ma la scelta di separarsi non ha distrutto quanto di bello c’era stato. Ecco le parole di Valeria:

“Nel giorno del divorzio eravamo sereni. Siamo andati a mangiare insieme, mi ha fatto un regalo. Eravamo sereni”.

Il giudice non credeva volessero realmente separarsi, ha raccontato la Balivo, considerando il grado di pacatezza e complicità. Anche in studio si sono chiesti perché abbiano divorziato e, mentre Michela dice che non ridevano più, sua madre Valeria chiude la questione con un “motivi personali”.

Qualcosa però salta fuori e, diciamo, il peso dell’età a un certo punto ha gravato. La mentalità un po’ datata di Magalli lo ha spinto a tarpare le ali ad alcune aspirazioni della moglie: “Volevo lavorare in farmacia ma lui mi diceva di restare a casa”.

Questioni mai risolte, in realtà, considerando come il conduttore ritenga d’avere perfettamente ragione ancora oggi: “Ora ci vai, è il tuo lavoro e ti lamenti dalla mattina alla sera”.

Il ricordo di Alberto Castagna. Voto: 9

L’Italia non ha mai dimenticato Alberto Castagna. Passano gli anni ma quel ricordo è sempre vivo. Un conduttore amatissimo, così come lo è stato in seguito Fabrizio Frizzi, omaggiato ripetutamente alla stessa maniera.

In studio c’è Francesca Rettondini, che con lui ha vissuto un grande amore. Un sentimento discusso in pubblica piazza da molti, considerando i loro 23 anni di differenza.

“Per lui fu un colpo di fulmine. Ci incontrammo in una trasmissione e lui sbarrò gli occhi. Mi cercò e poi mi conobbe tramite la mia agente. Io invece ero molto indifferente. L’uomo di successo non mi faceva effetto e poi uscivo da una relazione. Lo vedevo troppo adulto, avendo io 23 anni. C’era un bello sbalzo tra noi. Lui è stato però costante nel suo corteggiamento”.

Rettondini ha poi spiegato di venire da una famiglia colma di sofferenza, a causa di un matrimonio malsano tra i suoi genitori. Una profonda ferita e Alberto Castagna è stato l’unico uomo a rendersi conto di quanto avvenisse dentro di lei. Le ha così fatto il suo dono più grande: una ritrovata autostima.

Paolo Mengoli, la verità su sua figlia. Voto: 7

Tanti gli ospiti sul grande divano di Caterina Balivo, tra i quali Paolo Mengoli, che ha raccontato una storia personale molto complessa. Ha infatti cresciuto per ben 22 anni quella che credeva essere sua figlia.

Un vero e proprio dramma, considerando come il rapporto si sia interrotto dopo quell’atroce scoperta. Nessun tentativo è stato fatto di riallacciare i rapporti, da ambo le parti: “Una volta ho ricevuto una telefonata in diretta in trasmissione e sono stato chiamato ‘signor Mengoli’. Da quella volta, secondo me non c’era più alcuno spazio. Se solo mi avesse detto ‘non m’importa di chi sono figlia, sei tu mio padre perché mi hai cresciuta’”.

Una storia che ha generato una certa tensione in studio, soprattutto perché Adriana Volpe e Caterina Balivo hanno tentato di mediare, pur senza conoscere determinati fatti. Mengoli si è un po’ infastidito, chiedendo rispetto per la sua “nuova famiglia”. Quella precedente è storia chiusa, dice, avendo già fatto scorta di insulti per troppo tempo.

Lucrezia Lando, l’amore con il figlio di Rocco Siffredi

Lucrezia Lando ha raccontato la sua relazione con Lorenzo Tano. Un nome che ad alcuni potrebbe non dire nulla, anche perché televisivamente è noto come “il figlio di Rocco Siffredi”. Per amore si è trasferita in Ungheria, dove ha creato un sito per dare lezioni di danza online.

“Vivo in Ungheria da due anni e mezzo. Solitamente sono lì, anche se faccio ancora avanti e indietro di tanto in tanto”.

L’amore è giunto grazie a Ballando con le stelle e ha creduto in quel sentimento, al punto da lasciare l’Italia, quasi definitivamente. Oggi vive in una dependance, di fianco ai suoceri. Un appartamento in piena regola, spiega, perfetto per due persone. La coppia però sogna di ampliare la famiglia:

“Siamo insieme dal 16 ottobre 2023 e prima di pensare a dei figli dobbiamo garantirci una stabilità economica. Pensare alla carriera ora è al primo posto, dunque. Quando tutti i tasselli saranno al loro posto, attenderemo la cicogna. Se poi ciò non dovesse accadere, come tante coppie ci affideremo alla fecondazione assistita”.

