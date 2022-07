Frasi brevi sull’amicizia da usare in ogni occasione: belle e speciali

Fonte: iStock Frasi brevi sull'amicizia

Le frasi brevi sull’amicizia sono un ottimo spunto da utilizzare per celebrare i tuoi amici veri e sinceri. Ci sono tanti aspetti della nostra vita che contano, e dobbiamo proprio dire che ciò che amiamo di più è stare con le persone che abbiamo scelto: diventano un po’ la nostra famiglia. Nel tempo, cantanti, poeti, scrittori e filosofi hanno scritto di questo argomento, celebrando il legame come uno dei più importanti per l’essere umano.

Sì, è così: non c’è un legame di sangue, ma l’amicizia va oltre. Si diventa in qualche modo fratelli, sorelle: parte di qualcosa più grande, che non sempre si riesce a spiegare a parole. DiLei ha raccolto le citazioni e gli aforismi più belli ed emozionanti sull’amicizia: frasi meravigliose che toccano il cuore e che possono essere usate per ogni occasione e circostanza.

Frasi brevi sull’amicizia: le più emozionanti

Ci vuole molto poco a emozionarsi quando si parla di amicizia. Sì, è proprio così: questo rapporto è determinante per noi, in ogni senso possibile. Da chi andiamo quando stiamo male? Chi ci aiuta a superare i problemi di cuore? A chi pensiamo quando vogliamo vivere una vacanza al massimo? Ecco: con le frasi brevi sull’amicizia, puoi dire cosa provi alla tua migliore amica, al tuo migliore amico: alla persona che è sempre stata al tuo fianco.

In amore ed anche in amicizia, talvolta si ha maggiore felicità dalle cose che non si sanno che da quelle che sappiamo. (Francois de La Rochefoucauld)

Il miglior specchio è l’occhio dell’amico. (Sden)

Non ho bisogno di un amico che cambia quando cambio e che annuisce quando annuisco; la mia ombra lo fa molto meglio. (Plutarco)

L’amicizia è come la musica: due corde parimenti intonate vibreranno insieme anche se ne toccate una sola. (J. Quarle)

Nelle avversità dei nostri migliori amici noi scopriamo sempre qualcosa che non ci dispiace. (La Rochefoucauld)

Non abbiamo tanto bisogno dell’aiuto degli amici, quanto della certezza del loro aiuto. (Epicuro)

Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt)

Chi ha un vero amico può dire di avere due anime. (Arturo Graf)

Tratta gli amici come quando fai le foto, e mettili nella loro luce migliore. (Jennie Jerome Churchill)

La peggiore solitudine è essere privi di sincera amicizia. (Francesco Bacone)

Considero un danno minore perdere tutti i propri averi che perdere un amico fedele. (Martin Lutero)

Frasi brevi sull’amicizia vera

Le citazioni e gli aforismi brevi sull’amicizia vera possono essere utilizzati in tante occasioni, come per esempio in un biglietto d’auguri o ancora in una lettera speciale. Ed ecco il motivo per cui abbiamo voluto scegliere solo i più belli ed emozionanti, che davvero rappresentano questo legame nel migliore dei modi e che ci fanno capire l’importanza delle amicizie nella nostra vita.

Alcune persone si rifugiano in chiesa; altre nella poesia; io nei miei amici. (Virginia Woolf)

L’amicizia e l’amore non si chiedono come l’acqua, ma si offrono come il tè. (Proverbio giapponese)

Che cosa è un amico? Te lo dico io. L’amico è una persona con cui hai il coraggio di essere te stesso. (Frank Crane)

Ama la vita e tiette caro chi te vole bene, perché la vita è una sola e chi te vole bene so’ pochi. (Elena Fabrizi)

L’amicizia con se stessi è la più importante perché senza di essa non si può essere amici con nessun altro nel mondo. (Eleanor Roosevelt)

Non sconfiggo i miei nemici quando li faccio miei amici? (Abraham Lincoln)

Amico mio accanto a te non ho nulla di cui scusarmi, nulla da cui difendermi, nulla da dimostrare: trovo la pace… Al di là delle mie parole maldestre tu riesci a vedere in me semplicemente l’uomo. (Antoine de Saint-Exupéry)

Amicizia è uguaglianza. (Pitagora)

La peggiore solitudine è essere privi di sincera amicizia. (Francesco Bacone)

Citazioni brevi per una bella amicizia

A volte non è necessario usare tante parole: l’importante è che siano quelle giuste. Hai bisogno di dire a un amico che ci sei per lui? Ti piacerebbe fargli sentire la vicinanza, l’affetto, il sostegno? Magari sta attraversando un momento difficile, e non è semplice venirne a capo da soli, con le proprie forze. Ed è proprio agli amici che ci si aggrappa in questi casi: con gli aforismi brevi per una bella amicizia, puoi stupire sempre.

L’amicizia ha due ingredienti principali: il primo è la scoperta di ciò che ci rende simili. E il secondo è il rispetto di ciò che ci fa diversi. (Peanuts)

Gli amici sono come i meloni: per trovarne uno buono è necessario provarne un centinaio. (Juan Pablo Valdés)

Preferisco camminare con un amico nel buio, che essere solo nella luce. (Helen Keller)

È una delle benedizioni dei vecchi amici che tu possa permetterti di essere stupido con loro. (Ralph Waldo Emerson)

È un amico chi indovina sempre il momento in cui abbiamo bisogno di lui. (Jules Renard)

Gli amici che contano sono quelli che puoi chiamare alle 4 del mattino. (Marlene Dietrich)

Chi cerca un amico senza colpa, è senza amici. (Proverbio turco)

Quella che gli uomini hanno chiamato amicizia non è altro che un rapporto sociale, una cura d’interessi reciproci e uno scambio di servizi: insomma, una relazione in cui l’amor proprio si prefigge sempre qualche utile. (La Rochefoucauld)

Alla fine ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici. (Martin Luther King Jr.)

Chi è amico di tutti non è amico di nessuno. (Arthur Schopenhauer)

Nella vita, non importa dove vai, ma con chi vai. (Charles M. Schulz)

In amicizia non si può andare lontano se non si è disposti a perdonarsi scambievolmente i piccoli difetti. (Jean De La Bruyère)

L’amicizia è l’unico cemento capace di tenere assieme il mondo. (Woodrow Wilson)

Mi piacciono gli amici come la musica: quando sono in vena. (Charlie Chaplin)

Quello che conta tra amici non è ciò che si dice, ma quello che non occorre dire. (Albert Camus)

Frasi brevi sull’amicizia tratte dalla letteratura

Gli scrittori hanno dedicato all’amicizia ampio spazio e respiro nei loro libri. Il motivo? Oltre all’amore, è l’amicizia il legame più trattato, perché è un sentimento che infonde pace, tranquillità, senza la quale non riusciamo proprio a immaginarci e che è il motore dei nostri giorni. Vediamo quali sono le frasi brevi sull’amicizia tratte dalla letteratura da poter dedicare.

Una delle più grandi consolazioni di questa vita è l’amicizia e una delle consolazioni dell’amicizia è quell’avere a cui confidare un segreto. (Alessandro Manzoni, Promessi sposi, capitolo XI)

Amico mio, tu e io rimarremo estranei alla vita, e l’uno all’altro, e ognuno a se stesso, fino al giorno in cui tu parlerai e io ti ascolterò, ritenendo che la tua voce sia la mia voce: e quando starò ritto dinanzi a te pensando di star ritto dinanzi a uno specchio. (Khalil Gibran)

Chi non riesce a concepire l’amicizia come un affetto reale, ma la considera soltanto un travestimento, o una rielaborazione, dell’eros, fa nascere in noi il sospetto che non abbia mai avuto un amico. (C. S. Lewis)

Chi trascura di educare il proprio figlio all’amicizia, lo perderà non appena avrà finito di essere bambino. (Charles Péguy)

Un rapporto d’amicizia che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d’amore. E in una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore. (Dacia Maraini)

Se dovessimo costruire l’amicizia su solide fondamenta, dovremmo voler bene agli amici per amor loro e non per amor nostro. (Charlotte Brontë)

È saggio applicare l’olio di una raffinata gentilezza ai meccanismi dell’amicizia. (Colette)

Gli amici si danno man forte, si insegnano tante cose, condividono i successi e gli errori. (Luis Sepúlveda)

Gli amici ti conosceranno meglio nel primo minuto dell’incontro di quanto gli estranei possano conoscerti in mille anni. (Richard Bach)

Il marchio della perfetta amicizia non è il fatto di essere pronti a prestare aiuto nel momento del bisogno, ma il fatto che, una volta dato questo aiuto, nulla cambia. (C. S. Lewis)

Ingegnatevi avere degli amici, perché sono buoni in tempi, luoghi e casi che tu non penseresti. (Francesco Guicciardini)

Le amicizie non si scelgono a caso ma secondo le passioni che ci dominano (Alberto Moravia)

Frasi brevi per la migliore amica

Hai bisogno di dire alla tua migliore amica che le vuoi bene? Con le frasi sull’amicizia puoi farlo! Non ti occorre molto, semplicemente puoi scegliere tra quelle che abbiamo selezionato per te: solo le migliori, che possono esprimere davvero il significato profondo di un rapporto che spesso va oltre il tempo. C’è anche un po’ di amore nell’amicizia: quello che sentiamo e proviamo è di poterci affidare totalmente a una persona, che per noi è fedele e leale. I veri amici non mentono, né tradiscono.

Una grande amicizia ha due ingredienti principali: il primo è la scoperta di ciò che ci rende simili, il secondo è il rispetto di ciò che ci fa diversi. (Stephen Littleword)

L’amicizia nasce nel momento in cui una persona dice ad un’ altra : “Cosa? Anche tu? Credevo di essere l’unica!” (C. S. Lewis)

Un amico conosce la melodia del nostro cuore e la canta quando ne dimentichiamo le parole. (C.S. Lewis)

La vera amicizia è una pianta che cresce lentamente e deve passare attraverso i traumi delle avversità perché la si possa chiamare tale. (George Washington)

Sono le persone che incontriamo a rendere la vita degna di essere vissuta. (Guy de Maupassant)

L’amicizia: due corde intonate che vibrano insieme anche se sono lontane. E se una di loro è toccata, vibra anche l’altra della stessa musica. (Fabrizio Caramagna)

Il momento migliore per farsi degli amici è prima di averne bisogno. (Ethel Barrymore)

Si decide in fretta di essere amici, ma l’amicizia è un frutto che matura lentamente. (Aristotele)

Finché il ricordo di alcuni amati amici vive nel mio cuore, dirò che la vita è bella. (Helen Keller)

L’amicizia è un albero che ti ripara. (Samuel Taylor Coleridge)

In nulla mi considero felice se non nel ricordarmi dei miei buoni amici. (William Shakespeare)

Gli amici sono parenti che vi scegliete da soli. (Eustache Deschamps)

L’amore viene dalla cecità, l’amicizia dalla conoscenza. (Roger De Bussy Rabutin)

L’amicizia non fa sconti, è un sentimento onesto: restituisce tutto ciò che si è seminato. (Paolo Crepet)

Ma quando penso a te, mio caro amico, ciò che era perduto è ritrovato, e ogni dolore ha fine. (William Shakespeare)

Ogni amico rappresenta un mondo dentro di noi, un mondo che non sarebbe eventualmente nato senza il suo arrivo, ed è solo grazie a questo incontro che nasce un nuovo mondo. (Anaïs Nin)

Solo i veri amici ti diranno quando il tuo viso è sporco. (Proverbio siciliano)

Frasi brevi per il migliore amico

Naturalmente, è possibile anche scegliere tra le citazioni brevi per il migliore amico: poche parole, ma buone e soprattutto significative. Gli amici arricchiscono la nostra vita, ci fanno sentire bene e soprattutto ci permettono di poter contare su di loro, nei momenti belli quanto negli attimi più complicati, per affrontare gli ostacoli che la vita mette sul nostro cammino. Ecco per te le citazioni più belle di sempre.