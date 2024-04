Kate Middleton, ultime notizie. Un compleanno difficile per suo figlio Louis

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Kate Middleton con Louis

Kate Middleton festeggia il compleanno di suo figlio Louis, nato il 23 aprile 2018. È il primo anniversario che affronta da quando ha scoperto di avere un tumore. Molte delle dolci tradizioni che di solito segue in queste occasioni sono difficili da rispettare, data la situazione complicata.

Kate Middleton, la toccante tradizione per il compleanno di Louis

Kate Middleton è solita pubblicare per i compleanni dei figli delle nuove foto, realizzate da lei medesima appositamente per queste occasioni, come se fossero cartoline ufficiali da condividere sui profili social della famiglia.

Ma c’è un’altra tradizione cui ha sempre mantenuto fede ai compleanni dei tre figli. L’ha rivelata la stessa Principessa del Galles durante lo speciale natale della BBC. Kate ha raccontato che prepara personalmente la torta il giorno prima. “Adoro fare la torta. È diventata un po’ una tradizione stare sveglia fino a mezzanotte con quantità esagerato di impasto per torte e glassa e ne preparo davvero troppo. Ma lo adoro”.

Se la malattia glielo permette, è probabile che Lady Middleton rispetti questa tradizione. Anche perché Louis ha raggiunto un importante traguardo, infatti spegne 6 candeline. Certo, non è un compleanno facile. È la prima festa di famiglia che Kate si trova ad organizzare dopo la diagnosi di cancro. Nel video con cui ha spiegato pubblicamente di essere malata ha raccontato delle difficoltà di parlare ai bambini del tumore, anche per tranquillizzarli e rasserenarli mentre la mamma si cura.

Kate Middleton, il primo compleanno dalla diagnosi di cancro

Louis poi è il più piccolo dei figli di William e Kate e forse è ancora più complicato trovare le parole giuste per rassicurarlo, senza però nascondere la gravità della situazione. Il Principe del Galles in questo sta aiutando concretamente la moglie a gestire i bambini e ad affrontare le loro esigenze. Infatti fino al 17 aprile ha sospeso gli impegni di lavoro per stare a casa con loro durante le vacanze di primavera.

Louis, come George e Charlotte, frequenta la scuola privata Lambrook vicino ad Ascot nel Berkshire. Ma è probabile che Kate e Will gli organizzeranno una festa con tanto di giochi all’aperto il prossimo weekend, ad Anmer Hall, la casa di campagna nel Norfolk, dove i Principi del Galles sono soliti festeggiare tutti gli anniversari di famiglia, anche perché lì dispongono di un enorme parco che è ideale per i bambini.

Louis, rispetto a suo fratello e sua sorella, è più scatenato e indisciplinato. E non è solo una questione di età, ma pare che sia proprio caratterialmente il più ribelle. Molti vedono in lui caratteristiche proprie di zio Harry. Condividono infatti l’insofferenza per le regole imposte ma anche la passione per il rugby.

William ha infatti rivelato che Louis ha provato diversi sport, ma quello che più gli piace è proprio il rugby. Ma in generale, anche George e Charlotte sono molto sportivi. In fondo lo sono anche i Principi del Galles. Ad esempio Charlotte adora la ginnastica artistica e si esercita anche a casa, facendo un po’ ovunque ruote.