Kate Middleton ha il cancro, lo ha rivelato lei stessa in un videomessaggio diffuso sui canali social della famiglia reale. Il tumore le è stato diagnosticato in seguito all’operazione addominale effettuata lo scorso gennaio, ed è questo il motivo della sua lunga assenza, su cui tanto si è fantasticato e supposto. La principessa è lontana dagli impegni pubblici perché, ripresasi dall’intervento, si sta sottoponendo a un trattamento di chemioterapia preventiva.

Kate Middleton: “Starò bene”

“Come ho detto ai miei figli, io sto bene e divento più forte ogni giorno, concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire, nel corpo, nella mente e nello spirito” ha affermato Kate Middleton nel video in cui ha annunciato di aver scoperto di avere un tumore.

La principessa, dimostrando grande forza e determinazione, ha detto di essere concentrata sulla propria guarigione e di star seguendo i trattamenti prescritti dal team medico che si sta prendendo cura di lei. Si tratta di un ciclo di chemioterapia preventiva, anche detta chemioprevenzione, una strategia terapeutica finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’insorgenza e dello sviluppo di tumori.

Nel video, Kate non ha voluto condividere di quale tipo di tumore si tratti né di quali organi siano stati colpiti dal cancro. Stando a quando rivelato da alcune fonti di Kensington Palace, la princessa avrebbe iniziato a sottoporsi al trattamento circa un mese fa: “ora è in fase di recupero, avendo iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva a fine febbraio”.

Le stesse fonti assicurano che “la principessa tornerà ai suoi doveri reali quando sarà autorizzata a farlo dal suo team medico. È di buon umore ed è concentrata su una completa guarigione”. E concentrata soprattutto, così come da lei stessa sottolineato, sulla propria famiglia. Sui suoi bambini, di cui si sta prendendo cura in questo momento così difficile con il supporto del marito William, sempre al suo fianco, nonostante le velenose voci riguardanti una sua presunta infedeltà.

Pronta a godersi le vacanze con i figli

La scelta di comunicare la malattia proprio in questi giorni non è casuale. Kate Middleton, madre di tre bambini, ha messo la serenità dei propri figli davanti a tutto. E, se ha atteso di parlare fino ad oggi, è per evitare che George, Charlotte e Louis fossero vittime di nuovi gossip, illazioni e false notizie. Nelle prossime settimane, infatti, i piccoli potranno stare a casa assieme ai genitori, approfittando della chiusura delle scuole per le vacanze di Pasqua.