Kate Middleton, malata di cancro, potrebbe tornare in pubblico prima del previsto, ma solo a determinate condizioni. Si pensa che la Principessa del Galles possa presenziare ad alcuni eventi quest’estate. Anche se non sarà una ripresa a tempo pieno.

Kate Middleton, piccoli segnali di ripresa

Quando lo scorso marzo Kate Middleton ha annunciato al mondo con un video toccante di essere malata di cancro, non ha fornito spiegazioni dettagliate sulla gravità e il tipo di tumore, né ha fatto previsioni per il suo ritorno sulla scena pubblica. Ha chiesto solo che fosse rispettata la sua privacy e quella della sua famiglia, perché non è facile affrontare una malattia grave e lo è ancor meno se sono coinvolti dei bambini.

Kate però ha detto che ce l’avrebbe messa tutta per affrontare le cure nella migliore disposizione possibile e per guarire, infondendo coraggio e speranza a tutti, in particolare a chi sta vivendo la sua stessa lotta contro il cancro. Né la Principessa né Kensington Palace hanno fatto cenno a quando sarebbe potuta tornare ai suoi doveri di Corte. Ovviamente è stato chiaro a tutti, come poi si è dimostrato, che non avrebbe partecipato alle funzioni di Pasqua né che avrebbe ripreso l’agenda di lavoro in aprile.

Insomma, la priorità è per le cure e per la famiglia come è giusto che sia. Dall’annuncio del cancro in poi nessuno si è azzardato a fare pronostici sulla ripresa di Kate. Ma alcuni piccoli segnali fanno sperare in una ripresa più veloce di quanto ci si aspettava.

Tra questi dettagli c’è sicuramente la risposta che Lady Middleton ha voluto dare al biglietto di auguri inviatole da una sua sostenitrice. La Principessa l’ha ringraziata per le sue parole di conforto e di pronta guarigione. Questo messaggio dimostra che, malgrado il tumore, Kate sta comunque lavorando da casa, sta portando avanti i progetti di cui è madrina e sta leggendo le migliaia di lettere che arrivano a Palazzo per lei.

Kate Middleton, ritorno anticipato in estate

Questa ha fatto pensare agli esperti in questioni reali, come Cameron Walker, che Kate ritornerà in pubblico prima del previsto. Addirittura potrebbe partecipare a qualche evento già quest’estate. Ma la sua presenza avverrà solo a determinate condizioni, come ha spiegato l’esperta.

“A causa della diagnosi di cancro, la Principessa è attualmente sottoposta a chemioterapia preventiva. Quello che sento da chi è vicino alla Principessa è che potrebbe benissimo decidere di partecipare a determinati eventi se vuole e se se la sente di andarci. Ma in termini di ritorno al servizio pubblico su larga scala e come reale che lavora a tempo pieno, penso che ci vorrà più tempo”. Tra l’altro, sarà necessario avere il permesso dei medici, perché, come accade per Carlo, Kate deve evitare troppi contatti e deve evitare di stancarsi inutilmente.

Kate Middleton, la Principessa più amata del regno

Intanto, il video di Kate ha avuto un effetto positivo sbalorditivo. Infatti, secondo un sondaggio britannico dopo la sua apparizione con quella clip, la Principessa del Galles è diventata la Reale più amata della Gran Bretagna. E non solo lì.

A seguire c’è suo marito William per il modo in cui le è stato accanto e per come sta gestendo la situazione coi bambini, George, Charlotte e Louis. Mentre Harry e Meghan Markle si trovano in fondo alla classifica, davanti solo al Principe Andrea.