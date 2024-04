Kate Middleton, come Re Carlo, non vede l'ora di tornare ai suoi impegni pubblico, o almeno alcuni: ecco quando potremo rivederla

Fonte: IPA Kate Middleton e il principe William

Online campeggia un po’ ovunque la splendida foto in bianco e nero che ritrae Kate Middleton e il principe William nel giorno delle nozze. Uno scatto per il loro anniversario che rompe la tradizione. Una scelta vincente, quella di condividere la foto mai rilasciata in precedenza, considerando quanto sia importante al momento ricevere affetto da parte dei sudditi e, in generale, del pubblico. Non si vive di questo, certo, ma è decisamente preferibile al tormento subito per settimane, dal caso “scomparsa” a quello della foto ritoccata, e non solo, fino a parlare di intelligenza artificiale.

Kate Middleton come sta

Continua il processo medico che vede impegnata Kate Middleton ormai da un po’. Si tratta ovviamente di un percorso lento e sofferto, che la famiglia Reale sta tenendo comprensibilmente privato, nel rispetto della privacy medica della Principessa del Galles.

I segnali sembrano positivi, con William tornato ai suoi incarichi pubblici e, dunque, più sereno all’idea di lasciare sua moglie. Lo stato di convalescenza è ormai alle spalle e pare che Kate stia già guardando al suo ritorno in pubblico.

Stando a quanto riportato dal Telegraph, avrebbe proseguito a lavorare da casa in questo periodo, tenendosi aggiornata sui suoi tanti progetti. Uno di questi? L’iniziativa Early Years. Resta da capire, però, quando potrebbe effettivamente riassaggiare un po’ di normalità di corte.

Il ritorno di Kate Middleton in pubblico

Dopo la generale preoccupazione esplosa in merito alle condizioni di salute di Re Carlo, si è tornati a parlare di passi in avanti e di ritorno agli impegni pubblici. Ciò vuol dire che il pericolo è passato? Tutt’altro. Sembra però pronto a tornare in naftalina, almeno per ora, il programma dei suoi funerali di cui tanto si è parlato di recente.

Kate Middleton potrebbe fare lo stesso, ovvero programmare il proprio ritorno in pubblico. Sarebbe desiderosa di tornare a cimentarsi in eventi di varia natura. Non è da escludere che il periodo giusto sia la prossima estate. Pare che il ritorno di Carlo possa averla sollevata dal peso d’essere la prima dei due a fare questo passo, subendo l’ovvia calca dei media. Questa ci sarà comunque, ma di certo in versione un po’ ridotta.

Nei mesi estivi la Principessa del Galles è solita prendere parte a numerosi eventi, tra cui Wimbledon, Royal Ascost e Trooping the Colour. Kensington Palace ha dichiarato come il suo ritorno sia soggetto al parere dei medici. Soltanto con il loro via libera si potranno fare passi in questa direzione.

Occorre però specificare come un singolo ritorno a un evento non voglia dire la ripresa di un regolare programma. Si procederà valutando di volta in volta il da farsi. In questa condizione atroce, Kate e William si sarebbero nuovamente riavvicinati. Lui le è stato al fianco e, insieme, stanno gestendo il fragile equilibrio tra vita di corte, cure e tutela dei propri figli. Oggi i due appaiono più uniti che mai.