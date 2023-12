Voglia di rinnovare i tuoi spazi con un tocco unico?

"L'originale" è l'immagine da catalogo, mentre la "personalizzata" mostra i colori adattati in base all'esigenza del cliente

Giri per casa e le pareti ormai ti sembrano stanche come dovessero pitturarsi da sole? Ok, forse è arrivato il momento di dare nuova personalità ai tuoi spazi, scegliendo qualcosa di veramente unico ed originale. Mai pensato alla carta da parati? Non quella della cara zia Adelaide, ma una carta che davvero rappresenti la tua visione, che sia attuale e che rispetti anche gli standard ecosostenibili… Ti sveliamo un segreto: con Telligraf puoi ottenere una carta da parati custom made.

La preferisci floreale oppure geometrica? Oltre all’importante catalogo di carte da parati d’autore che l’azienda può mettere a tua disposizione, la chicca da non perdere è la progettazione personalizzata. Preparati a raccogliere le idee e a trasformare i tuoi ambienti in qualcosa di eccezionale!

Il servizio di progettazione personalizzata di Telligraf è sviluppato in quattro fasi:

1. Raccolta delle idee

Con Telligraf il viaggio creativo inizia con una conversazione approfondita. Durante questa fase, avrai l’opportunità di esprimere le tue idee, desideri e preferenze. Il team ti ascolterà attentamente la tua visione e ti aiuterà a dare forma ad un progetto personalizzato che sia veramente tuo.

2. Progettazione

Una volta raccolte le tue idee, il team di designer Telligraf darà vita alla tua idea, trasformandola in una bozza iniziale. Questa bozza servirà da base per il progetto completo, e avrai la possibilità di apportare modifiche e suggerimenti per garantire che il design rispecchi appieno la tua visione.

3. Simulazione reale della parete prima della stampa

Una volta approvata la bozza, viene produrre il tuo progetto su misura, che sarà adattato alle dimensioni specifiche dell’ambiente in cui verrà collocato. Questa fase è fondamentale per garantire che il risultato sia perfettamente posizionato e pronto per essere ammirato.

4. Spedizione e consegna

Il team di progettisti Telligraf è altamente competente e si occuperà della consegna o della spedizione finale del progetto, assicurandosi che arrivi a destinazione con cura e precisione, pronto per essere installato nel tuo spazio.

“Siamo qui per aiutarti a creare un luogo che rifletta il tuo stile e le tue esigenze. Con Telligraf, la tua visione diventa realtà. Contattaci oggi stesso e inizia il tuo viaggio verso un ambiente personalizzato straordinario”, conclude l’azienda.