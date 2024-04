Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Fonte: MisterGadget.Tech Shutterstock

Le app di dating online spopolano ormai tra diverse generazioni di utilizzatori e utilizzatrici e rappresentano un canale utile per cercare l’amore, avventure senza impegno o semplicemente nuove amicizie.

Rivoluzionando il modo in cui le persone si incontrano e si connettono tra loro, queste applicazioni offrono una serie di vantaggi rispetto agli approcci tradizionali, come un accesso immediato ad un ampio numero di potenziali partner, la possibilità di espandere rapidamente la propria cerchia sociale e incontrare persone con interessi simili, insieme a maggiore flessibilità per comunicare con altri da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, senza le restrizioni degli orari di lavoro o delle località fisiche.

Per non parlare della comodità degli algoritmi di intelligenza artificiale e delle funzionalità di ricerca personalizzata che consentono di conoscere persone simili o con le caratteristiche che potrebbero essere più affini ai nostri gusti.

Se da un lato, però, queste piattaforme offrono una maggiore discrezione e sicurezza rispetto agli incontri tradizionali, dall’altro mettono gli utenti davanti a nuovi rischi legati al mondo digitale. Per questo, se vuoi usare o usi già un’app di incontri online, dovresti fare particolare attenzione a proteggere i tuoi dati e la tua privacy.

Come evidenzia anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali, i servizi di dating online raccolgono diverse informazioni private che ti riguardano, anche molto sensibili, come il vissuto emotivo e caratteriale, le abitudini sociali, gli orientamenti sessuali e tanto altro. Non c’è niente di male ad usare questi servizi per conoscere persone nuove, anzi, ma è importante fare attenzione alla nostra sicurezza e privacy.

Ecco alcuni consigli per goderti la tua esperienza al meglio, in modo sicuro e divertente.

Informati prima di iscriverti

Leggi recensioni e fai ricerche online per scegliere piattaforme affidabili e con le caratteristiche che più si addicono alle tue esigenze e al tuo modo di relazionarti agli altri. Troverai tante informazioni utili, insieme ai racconti delle esperienze di altri, che ti risparmieranno sorprese e delusioni.

Prima di iscriverti, controlla anche l’informativa sul trattamento dei dati personali, per capire quali e quanti dati verranno raccolti, come verranno trattati, con chi verranno, eventualmente, condivisi e con quali finalità verranno utilizzati.

Gestisci i tuoi dati

Durante il processo di iscrizione, fornisci solo i dati indispensabili per utilizzare il servizio che hai scelto limitando, dove possibile, la possibilità che l’app di dating acceda a parti riservate del tuo smartphone, come la memoria con foto e video o funzionalità come microfono e camera, insieme alla geolocalizzazione, se non li ritieni necessari.

Attenzione alle informazioni sensibili

Evita, se non ti senti sicura, di condividere informazioni sensibili come il tuo indirizzo di casa, di lavoro, il numero di telefono o informazioni private come pensieri, emozioni, stato di salute e abitudini molto intime, soprattutto nelle prime interazioni con gli altri, perché potrebbero essere sfruttate per scopi illeciti.

Che ne pensi di un nickname?

Valuta la possibilità di utilizzare un nickname o uno pseudonimo e anche di inserire una mail creata ad hoc durante il processo di iscrizione (non quella che utilizzi per i servizi più importanti), in modo da fare conoscere i tuoi dati solo alle persone di cui ti fidi e da essere più protetta in caso di eventuali diffusioni di informazioni che ti riguardano. Lo stesso vale per l’accesso diretto tramite altre piattaforme, come il profilo Google o Facebook.

Attenzione a foto e video

Valuta con attenzione se caricare foto o video personali sull’app e, ancora di più, se è sicuro condividerle in privato: una volta pubblicate o diffuse ne perderai il controllo. Questo concetto vale anche per i social ed è importante essere consapevoli, non spaventate.

A proposito, un accorgimento utile può essere quello di non utilizzare sulle app di dating le stesse foto che utilizzi sui social media, perché queste potrebbero essere inserite su Google e utilizzate per rintracciarti su altre piattaforme, trovando ulteriori informazioni su di te. Alcune app consentono di rendere la foto del tuo profilo accessibile solo a utenti autorizzati o a quelli con cui accetti di interagire: sfrutta appieno queste funzionalità per vivere la tua esperienza serenamente.

I campanelli d’allarme

Se incontri utenti che mostrano comportamenti sospetti o inappropriati, non temere di segnalarli immediatamente alla piattaforma di dating online. La maggior parte ha procedure per consentirti di bloccare utenti che non vuoi più sentire per qualsiasi motivo o di segnalarli se violano le regole della community.

Tra i comportamenti che dovrebbero far suonare un campanello d’allarme ci sono, ad esempio, la richiesta di assistenza finanziaria, di fotografie esplicite, messaggi offensivi o con minacce e intimidazioni e tentativi di vendita di prodotti o servizi. Tutti indizi che dovrebbero farti pensare alle tecniche utilizzate per le truffe online più comuni.

Incontrarsi dal vivo senza timore

Quando arriva il momento di incontrarsi dal vivo, scegli luoghi pubblici e affollati, evitando di accettare inviti in luoghi privati o isolati finchè non ti senti sicura della persona che vuoi frequentare.

Se vuoi sentirti ancora più tranquilla, chiedi di fare prima una videochat per accertarti che la persona è davvero chi dice di essere, e quando arriva il momento informa un’amica o familiare sui tuoi piani e condividi la tua posizione con loro, in modo che sapranno aiutarti in caso di difficoltà. Essere autonoma con gli spostamenti, inoltre, ti consentirà di interrompere più facilmente eventuali incontri che non vanno come avresti voluto.

Questi accorgimenti ti aiuteranno a diventare più consapevole e a limitare potenziali rischi, per goderti i benefici dell’esperienza di dating online senza preoccupazioni.