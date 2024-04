Fonte: Getty Images Meghan Markle

Carlo III starebbe rispondendo bene alle cure a cui è sottoposto da qualche mese per curare il tumore che l’ha colpito. Lo si evince, secondo alcuni esperti delle vicende della casa reale inglese, dalla nota diffusa di recente dal Palazzo Reale che ha smentito le indiscrezioni che volevano la sua salute in netto peggioramento. Nel comunicato ufficiale, infatti, lo staff del sovrano d’Inghilterra ha annunciato che lo stesso tornerà presto in pubblico per prendere parte a degli impegni della casa reale inglese.

Presto, quindi, i sudditi potranno rivedere il loro amato sovrano e, secondo alcuni indiscrezioni, anche un altro momento tanto atteso potrebbe avere luogo a breve. Infatti, tra qualche settimana, Harry d’Inghilterra potrebbe tornare in patria in occasione degli Invictus Games e, in molti, sperano su un suo riavvicinamento con il padre e con il fratello William.

Secondo le ultime indiscrezioni, Meghan Markle non sarebbe contraria a tale eventualità, anzi, soffrirebbe per un aspetto in particolare della lontananza che si è creata tra gli ex Duchi di Sussex e la corona reale inglese.

Meghan Markle, il dispiacere per i figli

Carlo III si mostrerà presto nuovamente in pubblico in diverse occasioni ufficiali. Il sovrano inglese, infatti, riceverà gli imperatori del Giappone e si recherà in visita presso una clinica che cura proprio il tumore. Le condizioni di salute del Re, quindi, gli permetteranno di mostrarsi in pubblico e, anche una recente foto di Carlo III e sua moglie Camilla manderebbe dei segnali confortanti ai sudditi, secondo il parere di alcuni esperti reali.

Indizi positivi, quindi, che arriverebbero anche da oltreoceano, dove sembra che Meghan Markle metta nei suoi piani un ritorno in Inghilterra o, almeno, dei suoi figli Archie e Lilibet. Secondo Tom Quinn, un esperto della casa reale, l’ex Duchessa, infatti, non vorrebbe che i suoi piccoli crescessero senza conoscere e frequentare i cugini inglesi: “Lei è anche molto preoccupata che i suoi figli non avranno alcun vero rapporto di alcun tipo con i loro cugini George, Charlotte e Louis. Meghan ama l’idea di avere una grande famiglia felice e odia quando le persone descrivono la sua infanzia e la sua famiglia come disfunzionali, ha il terrore che la storia si ripeta”.

Meghan Markle, i dubbi

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno deciso di lasciare la patria e di trasferirsi negli Stati Uniti, dove sono stati protagonisti di diversi progetti lavorativi e, di recente, l’ex attrice ha anche lanciato un nuovo brand. Ma, secondo alcuni rumors, l’ex Duchessa avrebbe il dubbio che i suoi figli possano rimproverarle, da grandi, la scelta di lasciare quella che è anche la loro patria: “Un amico della coppia, uno dei pochi amici aristocratici di Meghan dal suo tempo nel Regno Unito, mi ha detto che a Meghan mancano alcuni aspetti della vita nel Regno Unito e teme che i suoi figli la biasimeranno se non riescono mai a vedere i loro figli. cugini e da adulti sentono di essere stati privati ​​di quella che avrebbe potuto essere un’esistenza divertente e significativa nel Regno Unito come reali lavoratori”.