Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. Indagini a Palazzo contro Harry e Meghan

Carlo prosegue le cure contro il cancro e mentre cerca di superare la malattia, Harry e Meghan Markle lo fanno impazzire. E per la prima volta una testimone parla delle indagini in corso a Palazzo per comportamenti intollerabili.

Carlo malato cerca la normalità

Carlo dovrebbe tornare ufficialmente in pubblico il prossimo 15 giugno in occasione del Trooping the colour, dove al contrario Kate Middleton non dovrebbe presenziare. La vita a Corte prosegue nella normalità, permessa dal cancro.

Camilla è tornata al lavoro, visitando i Royal Lancers presso la loro base a Catterick Garrison per la prima volta da quando è diventata colonnello in capo del reggimento dell’esercito britannico nel giugno 2023. E si è presentata con un outfit che ricorda la divisa militare, mentre suo marito prosegue con gli appuntamenti istituzionali a Palazzo.

Meghan Markle, indagini in corso a Palazzo

A proposito di Buckingham Palace si risentono ancora gli strascichi dell’indagine che è stata aperta nel 2019 per comportamenti intollerabili, rasenti il mobbing, denunciati da alcuni membri del personale assegnato a Meghan Markle.

Ne parla per la prima volta apertamente Samantha Cohen, ex segretaria personale della Duchessa del Sussex. Il Palazzo decise di affidare alla donna, una professionista inappuntabile che da 20 anni lavorava per la Corona, rispondendo direttamente alla Regina Elisabetta, il difficile compito di introdurre Meghan alla vita di Corte. Samantha avrebbe dovuto aiutare la moglie di Harry a comprendere lo stile di vita di Palazzo e fare da intermediaria tra le tradizioni e la cultura britannica e le abitudini californiane della Duchessa.

Malgrado la Cohen avesse servito per anni la Corona, dopo 6 mesi al servizio di Meghan era così esasperata da presentare le dimissioni col patto che sarebbe rimasta finché non si fosse trovato un suo sostituto. Nel libro, Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown, l’autrice Valentine Low racconta di come Samantha Cohen si sentisse “trattata duramente” e si fosse lamentate di avere la sensazione di “lavorare per degli adolescenti”.

La Cohen riuscì a liberarsi dei Sussex solo un anno dopo le sue dimissioni, quando finalmente si trovò un sostituto. Samantha spiegò: “Sarei dovuta rimanere solo per sei mesi, ma sono rimasta per 18 – non siamo riusciti a trovare un sostituto per me e quando l’abbiamo trovato, siamo partiti per l’Africa con Harry e Meghan e durante il tour se ne è andato”.

Meghan Markle, ipocrita e prepotente

Nel 2021l’ex addetto stampa Jason Knauf dichiarò in tribunale che Meghan era un’ipocrita e una prepotente e un’indagine fu aperta a Palazzo dopo la denuncia per bullismo di tre assistenti che avevano lavorato coi Duchi del Sussex. Lo stesso Knauf, in seguito a queste denunce, iniziò a raccogliere un dossier con le lamentele rivolte a Meghan.

In seguito i portavoce dei Sussex negarono ogni accusa e dissero che Meghan e Harry erano profondamente amareggiati per questo “ennesimo attacco al carattere della Duchessa”.

La questione resta ancora aperta e resta un grattacapo per Carlo che sente la pressione di chi vorrebbe che fossero riconosciuti i torti commessi da Meghan che in pubblico ama mostrarsi come una benefattrice.

D’altro canto, è noto che il Re non abbia una buona opinione della nuora, ma non se la sente di agire nettamente contro di lei, perché teme di perdere l’ultima possibilità di riconciliarsi con Harry e di rivedere i nipotini Archie e Lilibet. Insomma, Carlo è angosciato sul futuro della sua famiglia e come sempre c’entra la nuora.