Re Carlo, ultime notizie. Harry vendicativo e brutale: si temono ritorsioni

Nel giorno del compleanno pubblico di Re Carlo, noto come Trooping the Colour, si temono le ritorsioni di Harry che si sente sempre più escluso dalla sua vecchia vita e dalla sua famiglia di origine e per questo è pronto a vendicarsi. Anche perché a quattro anni dal divorzio con la Corona non ha ancora trovato la sua strada e Meghan Markle non è un’alternativa sufficiente.

Harry costretto a saltare il Trooping the Colour prepara la vendetta

Oggi 15 giugno è il Trooping the Colour, il secondo che Carlo festeggia da Re. Ma quest’anno la cerimonia non è spensierata come sempre, i colori sono spenti a causa del cancro che ha colpito quasi in contemporanea il Sovrano e Kate Middleton.

La situazione già abbastanza difficile di per sé è resa ancora più complicata dall’atteggiamento di Harry che è sempre più una mina vagante, frustrato per essere stato messo da parte, a suo dire, dal padre e da suo fratello William, quando invece è lui ad aver fatto terra bruciata intorno a sé.

Il Duca del Sussex pare stia cercando una casa permanente in Gran Bretagna, perché vuole restare in contatto coi suoi vecchi amici che non sopportano la presenza di Meghan e per questo non lo vedono mai. Ma stando alle ultime indiscrezioni Harry non ha alcuna intenzione di riconciliarsi col padre, anzi al contrario medita la vendetta.

Secondo alcuni insider Harry è molto contrariato per il fatto che non parteciperà al Trooping the Colour e pare stia meditando di scrivere un altro libro per screditare l’immagine di Carlo e di riflesso anche quella di William.

Eppure, l’esperto in questioni reali, Richard Eden, ha spiegato che Harry e Meghan hanno “un invito aperto” per il Trooping the Colour e per qualsiasi grande evento reale. Ma difficilmente i Duchi del Sussex sfrutteranno questo privilegio. E non si tratta di alcun veto imposto dal Re che anzi avrebbe piacere a rivedere il secondogenito (meno la nuora).

Meghan Markle disastrosa a Palazzo

Stando alla corrispondente reale Charlotte Griffiths “è difficile immaginare” di rivedere Harry e Meghan sul balcone di Buckingham Palace. Il vero problema è ancora una volta la Markle. È lei ad essere imbarazzante. La Duchessa ha fatto solo due apparizioni al Trooping the Colour e sono state entrambe disastrose.

Nel 2018 si presentò con un completo che lasciava le spalle scoperte del tutto fuori luogo e già si vedeva che la tensione era alle stelle con Kate Middleton. Persino Harry a un certo punto sussurrò alla moglie qualcosa che è sembrato un rimprovero. “Meghan in realtà sembrava piuttosto a disagio e non riesco a immaginare che voglia mai più stare su quel balcone perché deve stare in fondo e sappiamo non è la sua cosa preferita”, ha commentato l’esperta, ricordando la seconda volta che si è affacciata dal Palazzo.

Harry, una bomba a orologeria

Meghan non vuole più tornare a Londra e frequentare la famiglia del marito, Harry si sente respinto dal Palazzo ma non sopporta il fatto che sua moglie lo tenga al guinzaglio, impedendogli di riprendere alcune abitudini del passato. Risultato? Il Principe è una bomba a orologeria che sta per scoppiare e tutti sono convinti che i suoi bersagli privilegiati saranno Carlo e William.