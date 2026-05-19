Grande Fratello Vip, chi vince l’edizione 2026 secondo noi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip è ormai giunto alle battute finali in un’edizione che ci ha regalato non pochi colpi di scena e ha avuto il pregio di riportare al timone dello show Ilary Blasi. Dopo un inizio in salita, il programma ha mostrato tutto il potenziale di un cast selezionato con cura, dando vita a dibattiti, liti e intrighi. Resta solo un’ultima domanda senza risposta: chi vincerà?

Chi vince il Grande Fratello Vip

Difficile immaginare due persone più diverse di Antonella Elia e Alessandra Mussolini, ma è innegabile che siano state loro le grandi protagoniste di questo Grande Fratello Vip. E saranno proprio loro, secondo i pronostici, a giocarsi la vittoria finale.

Da una parte c’è Antonella Elia, fragile eppure fortissima, con alle spalle una storia dolorosa fatta di abbandoni e di solitudine, ma anche di rinascita e di un grande bisogno d’amore. A volte forse un po’ troppo cattivella nei confronti degli altri concorrenti, Antonella non ha mai indossato una maschera nel programma, ma è stata sempre sè stessa. Nel bene e nel male.

Dall’altra troviamo Alessandra Mussolini che ha portato al Grande Fratello Vip qualcosa di speciale, senza risparmiarsi mai. Allegra, ironica, ma anche stratega: è stata il concorrente perfetto dello show. Ha creato dinamiche, rotto alleanze e provocato litigi. Ha giocato sino all’ultimo giorno, con una schiettezza e una simpatia che il pubblico le ha subito riconosciuto.

Se nelle prime settimane dello show sembrava che Adriana Volpe fosse la super favorita, seguita da Antonella Elia. Ora il cuore del pubblico sarebbe tutto per Alessandra Mussolini. Sarà lei, secondo la nostra opinione, ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice del Grande Fratello Vip 2026. E in fondo è come se lo avesse già vinto. Entrata da villain nella casa del GF Vip, ha ben presto mostrato un carattere allegro e solare, senza nascondere mai un passato fatto di grandi e piccoli dolori. Ci ha insegnato, con il suo comportamento, una grande verità: per quanto la situazione possa essere difficile, un sorriso può fare la differenza.

L’effetto sorpresa e il montepremi del GF Vip

Ma in questo pronostico si colloca anche un altro elemento che, forse, potrebbe sorprenderci. Si tratta di Raimondo Todaro, ballerino e concorrente amatissimo dal pubblico. Il suo è stato un percorso piuttosto lineare, in cui ha mostrato come non serva strillare o litigare per farsi notare in tv.

La sua amicizia con Francesca Manzini, forse, l’ha un po’ penalizzato, finendo spesso al centro di dibattiti riguardo la sua sincerità. Ma Todaro è sempre rimasto fedele a sè stesso. Mai sopra le righe, pronto a difendersi quando necessario, ma senza esagerare o alzare la voce. Con una pacatezza e un’eleganza che potrebbero portarlo alla vittoria.

Il vincitore di questa edizione del GF Vip, come ben sappiamo, si aggiudicherà un montepremi di 100 mila euro. Potrà averne però solamente 50 mila, l’altra metà della cifra infatti verrà devoluta in beneficienza.

I finalisti sono Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. L’ultima sfida sarà proprio quella fra Renato Biancardi e Raimondo Todaro che affronteranno il televoto, scoprendo in puntata da Ilary Blasi il risultato.