GF Vip, rissa sfiorata fra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini

Al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini e Alessandra Mussolini litigano ancora: il botta e risposta e l'accusa dell'ex politica.

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Non c’è pace al Grande Fratello Vip dove ormai i litigi sono all’ordine del giorno. Gli ultimi concorrenti che si sono scontrati – in modo piuttosto forte – sono Francesca Manzini e Alessandra Mussolini. Già nel corso dell’ultima diretta con Ilary Blasi, l’imitatrice e l’ex politica avevano evidenziato l’esistenza di tensioni, ma nelle ultime ore la situazione è diventata potenzialmente esplosiva.

L’antipatia fra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini

Che fra le due non scorresse buon sangue, come anticipato, ce ne eravamo già accorti. Secondo Alessandra Mussolini infatti Francesca Manzini starebbe “recitando una parte” e starebbe vivendo l’esperienza del Grande Fratello Vip restando nell’ombra di Raimondo Todaro e Adriana Volpe, due concorrenti con cui ha molto legato.

Già qualche giorno fa la Mussolini aveva raccontato ad Antonella Elia di trovare “costruita” la concorrente, impegnata più a fare discorsi seri che a raccontare sè stessa. In particolare aveva citato un episodio in cui la Manzini si era avvicinata ad alcuni concorrenti mentre parlavano di argomenti leggeri e aveva chiesto a Marco Berry di fare un discorso su Eraclito.

“Siamo al Grande Fratello, se vuoi parlare di Eraclito vattene a un convegno, è inutile che stai qua”, aveva detto la Mussolini, considerando la sua richiesta inadatta al contesto. “Non è una scienziata o un premio Nobel”, aveva aggiunto Antonella.

La lite fra Manzini-Mussolini e le accuse

Opinioni che Alessandra non ha mai nascosto a Francesca che si è sfogata con gli altri concorrenti. “Quello che fa è orrendo, è cattiveria gratuita, sciocca – ha detto -. Non ironizza, non scherza, dice cose pesanti. Mi ha detto che non sono vera, ha detto che non sono mai autentica. Ha detto delle cose in modo gratuito, infantile e spietato. Quella è una donna che mette zizzania. Le piace creare casino ed è brutto. Non è un gioco bello, ma è un gioco sporco”.

Da lì è nata una lite, con un botta e risposta piuttosto duro. Poco dopo Alessandra Mussolini ha raccontato ad Antonella Elia che la Manzini avrebbe alzato il pugno contro di lei, come se volesse colpirla. “Lei ha alzato la mano verso di me, come se volesse tirarmi un pugno – ha rivelato -. A quel punto le ho detto: ‘Menami, su coraggio, fallo adesso'”.

L’imitatrice si sarebbe scusata subito per quel gesto, ma la Mussolini non avrebbe accettato le sue giustificazioni.

“Non mi chiedere scusa. Ti sei sentita di fare questo gesto? Allora adesso fallo davvero. Io non le credo, è vera solo quando recita”, ha affermato.

In seguito alla lite e alla rissa sfiorata, Francesca Manzini avrebbe tentato un nuovo riavvicinamento con la Mussolini. Anche questo confronto però è andato male. “Ti comporti come una bambina di tre anni che corre dalla maestrina – ha detto la Mussolini -. Tiri sempre in ballo Adriana e Raimondo adesso basta Impara a pensare con la tua testa. Non ti vedo mai spontanea. Sei venuta qui per chiarire, ma perché te lo hanno detto mamma Adriana e papà Raimondo”.

Diverso il parere di Francesca: “Io sono libera nel mio modo. Non sono finta e costruita, ho anche pianto con Raimondo e Giovanni. Mi lascio andare con le persone che mi sono più vicine. Sono qui, ho voglia di conoscere gli altri, imparare, scherzare”, ha detto.