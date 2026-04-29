GF Vip, Mussolini in crisi dopo la lite con Antonella Elia: “Voglio lasciare la casa”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Alessandra Mussolini crolla nella notte al Grande Fratello Vip dopo lo scontro con Antonella Elia e svela di voler lasciare la casa. La tensione nel reality è ormai altissima, fra liti, battibecchi continui e alleanze.

La lite fra Alessandra Mussolini e Antonella Elia

Dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip, i concorrenti si sono ritrovati a tavola. Un momento per scambiare opinioni e per commentare la diretta che però si è presto trasformato in un’occasione di lite. Quando Alessandra Mussolini ha accusato Antonella Elia di “odiare le donne”, la showgirl si è infuriata.

“Ma basta dirmi che sono contro le donne – ha gridato -. Comare, hai rotto! Stai zitta! Non rompere, mangia e stai zitta. Muta, vai a parlare in camera, vattene. Non ti sopporto più. Ancora con questa storia che io odio le donne, non devi nemmeno dirlo per scherzo”.

Alessandra Mussolini ha replicato alla showgirl, rispondendole e la lite è andata avanti per un po’. Poco dopo però, l’ex parlamentare è crollata, sciogliendosi in lacrime e sfogandosi con Lucia Ilardo.

“Non ce la faccio più, me ne vado – ha detto, disperata -. Ora vado in confessionale e gli dico che esco. Non è più un gioco. Mi sono stufata di quella brutta, è un’aquila brutta”. La Mussolini ha poi rivelato all’amica che a farla crollare sarebbe stato il fatto di aver litigato a tavola. Quel momento infatti avrebbe fatto riaffiorare in lei dei brutti ricordi.

“Io volevo mangiare tranquilla – ha svelato -. Quando ero piccola e mio padre veniva a trovarci la domenica a pranzo succedevano sempre queste cose, scoppiava il delirio, era un disastro con questo clima qui. Da allora, almeno a tavola voglio stare serena. Volevo mangiare in santa pace e Antonella non mi dà tregua”.

Alessandra si è lamentata del fatto che Antonella Elia, scelta come prima finalista del GF Vip, non sia nominabile. “Poi lei è in una condizione di superiorità e di vantaggio, è finalista, non la posso nemmeno nominare – ha rivelato -. Non mi voglio far vedere piangere da quella grandissima… Me ne voglio andare, non mi va più. Mollo, non ce la faccio. Ho sbagliato a farlo”.

Francesca Manzini contro Alessandra Mussolini

Ma Antonella Elia non è certo l’unica nemica nella casa per Alessandra Mussolini. Anche Francesca Manzini, dopo averla nominata, ha espresso forti critiche nei suoi confronti. Secondo l’imitatrice infatti la Mussolini cambierebbe idea continuamente e starebbe mettendo in atto una strategia.

“Io finché c’è Alessandra, ci rido e ci scherzo, ma per come si comporta in casa come fai a non nominarla. Prima le ho detto se aveva chiuso con Antonella, lei mi dice di sì poi magari domani si sveglia e va da Antonella, come fai a starle dietro? Finché c’è Alessandra o Lucia, che ho meno rapporti, so dove andare”

Chiacchierando con Raimondo Todaro, Francesca Manzini ha accusato l’ex parlamentare di essere stata crudele. “Io in confessionale ho detto che nomino Alessandra perché è sgradevole – ha svelato -. Lei non sa chiedere scusa. Lei finge la sua simpatia e rasenta tanto la sua cattiveria. È cattiva, dice delle cose cattive e non si rende conto, non chiede mai scusa. Io per prima l’ho sempre giustificata”.