La notizia del divorzio tra Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen è arrivata qualche giorno fa come un fulmine a ciel sereno: sposati dal 2019, i due erano anche diventati genitori dei piccoli Andreas e Margherita, e non avevano mai fatto cenno ad alcuna crisi. Almeno fino a quando il cantautore italiano non aveva deciso di pubblicare su Instagram una lunga lettera in cui avvisava i fan della dolorosa separazione: una confessione a cuore aperto in cui, però, Tiziano non rivelava i motivi che lo avevano portato ad allontanarsi dal marito. A distanza di una settimana le ragioni del divorzio cominciano a trapelare, e restituiscono il quadro di un divario purtroppo insanabile.

Tiziano Ferro e Victor Allen: i motivi dell’addio

Da sempre deciso a proteggere la privacy della sua famiglia, Tiziano Ferro ha parlato in pochissime occasioni del suo matrimonio con Victor Allen. E anche nell’annunciare la fine della sua relazione con il manager americano il cantante ha scelto la via del riserbo, spiegando solo di non volersi spostare dagli Stati Uniti per restare vicino ai figli in un momento così difficile. Eppure, a distanza di una settimana, alcune fonti vicine alla coppia hanno rivelato le motivazioni che li hanno spinti, seppur a malincuore, a dirsi addio.

“La crisi con l’imprenditore americano sarebbe iniziata già molto tempo fa. Persone vicine alla coppia parlano di scontro tra culture e di inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti” si legge sul magazine Oggi. Un rapporto incrinato già da molto tempo, che neppure l’arrivo dei piccoli Margherita ed Andreas sarebbe riuscito a migliorare: “L’arrivo lo scorso anno dei loro due figli ha poi acuito le crepe invece che appianarle” hanno spiegato gli insider. Insomma, nessun tradimento né impegni di lavoro inconciliabili, ma delle differenze che, nonostante i forti sentimenti, sono emerse più forti che mai.

Il divorzio annunciato sui social

“Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio”: con queste parole, la scorsa settimana Tiziano Ferro ha annunciato l’addio imminente al marito Victor. Un lungo post affidato al suo Instagram personale in cui la popstar ha spiegato di aver annullato tutti i suoi impegni nel Belpaese per poter restare accanto ai suoi bambini: “Tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia” ha scritto Ferro.

Fonte: IPA

In caso di genitori di nazionalità diverse in procinto di divorziare, la legge prevede infatti che ad uno dei due sia impedito di lasciare il Paese di residenza: un provvedimento necessario per tutelare i diritti dei minori ed evitare situazioni di rapimenti ed allontanamenti forzati. Insomma, il momento è doppiamente delicato per Tiziano, ma proprio nell’affetto dei suoi adorati Andreas e Margherita potrebbe trovare la forza per affrontare al meglio questa situazione difficile lontano dalla sua famiglia d’origine.