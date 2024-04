Chi è Anna Dan, la moglie di Gianni Morandi

Fonte: Getty Images Gianni Morandi e Anna Dan

Gianni Morandi è una leggenda della musica italiana. Il cantante, infatti, ha sfornato nei suoi lunghi anni di carriera, un numero impressionanti di successi che hanno accompagnato la vita di intere generazioni. L’artista, però, ha mostrato al pubblico televisivo italiano anche il suo talento da presentatore di show musicali, fino alla conduzione del Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gianni Morandi si è sposato due volte e l’ultima delle due cerimonie ha avuto luogo nel 2004, anno in cui il cantante si è legato a Anna Dan, la sua attuale e amatissima moglie. La consorte dell’importante artista italiano ama condividere alcuni frammenti della sua vita privata con il marito su Instagram, dove è seguita da tantissimi followers.

Gianni Morandi, chi è la moglie Anna Dan

Gianni Morandi è amatissimo dal pubblico italiano per le sue doti artistiche uniche, ma anche i contenuti che il cantante condivide sui suoi canali social ufficiali sono molto apprezzati dai suoi tanti ammiratori. Di recente, però, Gianni Morandi ha postato una foto sul suo account Instagram ufficiale piuttosto allarmante. Il cantante, infatti, era raffigurato con un occhio bendato, ma non ha dato spiegazioni sul motivo di questa sua indisposizione, a parte, l’ironica versione che lo vedeva protagonista di una lite.

Nei suoi contenuti digitali spesso è presente anche la moglie Anna Dan. La coppia è convolata a nozze il 10 novembre 2004, ma la loro relazione è cominciata nel 1994. Si tratta, quindi, di trent’anni d’amore che hanno riempito la vita del cantante. Da questo rapporto sentimentale è nato Pietro nel 1997, quarto figlio del cantante, dopo i primi tre avuti da un precedente matrimonio.

Anna Dan è nata il 12 ottobre 1957 e nella vita è stata una dirigente di una società informatica. Tra il cantante e la moglie c’è una differenza d’età di oltre dieci anni ma questo non ha mai influito negativamente sulla loro grande intesa.

Gianni Morandi e Anna Dan, il loro amore

Gianni Morandi e Anna Dan sono protagonisti di una meravigliosa storia d’amore che è arrivata, per il cantante, dopo la fine del primo matrimonio con Laura Efrikian, da cui ha avuto tre figli. I due innamorati sono stati protagonisti di un colpo di fulmine nel corso del loro primo incontro, che ha avuto luogo durante una partita di calcio: “Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”.

Gianni Morandi ha sempre dichiarato apertamente il grande amore per la moglie, che è stato coronato dal matrimonio che ha avuto luogo in forma privata a Monghidoro. Per celebrare uno degli ultimi anniversari di questo giorno pieno di gioia, il cantante ha condiviso sui social network una dolce dedica per la moglie: “10 novembre. Oggi è il nostro anniversario di matrimonio. Ricordo l’emozione durante la cerimonia al comune di Monghidoro, quando il sindaco ci dichiarò marito e moglie. Noi stavamo già insieme dal 1994 e ci sposammo dieci anni dopo. Nostro figlio Pietro aveva 7 anni e naturalmente era con noi, quel giorno. Anna la sposerei altre 100 volte, la amo sempre come allora!”.