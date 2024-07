Figlia devota, sorella, zia, amica. Ma anche idolo, simbolo della lotta contro il cancro al seno, attrice talentuosa, Brenda, Prue. Shannen Doherty non ha vissuto una sola vita, ma un’esistenza costellata da ruoli, da lotte. Il lungo addio di Hollywood all’attrice, scomparsa sabato 13 luglio, è un susseguirsi di parole gentili e di frasi spezzate a metà, come la sua giovane vita. Se n’è andata a 53 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di chi l’amava e dei tanti fan che ora la immaginano al Peach Pit con Dylan, Luke Perry, scomparso nel 2019.

Shannen Doherty, il lungo addio di Hollywood

“È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty”, l’annuncio della morte di Shannen Doherty è stato condiviso da Leslie Sloane, la sua storica agente. E in un attimo abbiamo sentito i cuori spezzarsi, le lacrime scendere copiose dal viso. Una figlia, una sorella, un’amica, circondata dall’affetto dei suoi cari al momento dell’addio alla vita terrena e dal suo amatissimo cane Bowie.

Si è spenta sabato 13 luglio, affetta da cancro al seno al quarto stadio. L’attrice ha documentato negli ultimi anni la sua lotta disperata: “Non ho ancora finito di vivere”. E ci sembra impossibile che lo farà, perché saranno i ricordi a mantenerla in vita. Quegli stessi che nelle ultime ore sono stati condivisi dalle ex co-star dei set più importanti, da Beverly Hills 90210 a Streghe.

Omaggi toccanti, come quello di Jason Priestley, che in Beverly Hills 90210 ha interpretato il fratello di Brenda. “Scioccato e rattristato nell’apprendere della scomparsa della mia amica Shannen. Era una forza della natura e mi mancherà. Mando amore e luce alla sua famiglia in questo momento buio”. Tanto affetto e nostalgia da parte di Brian Austin Green: “Shan. Mia sorella. Mi mancherai più di quanto riesca a elaborare in questo momento”. O ancora Gabrielle Carteris, Andrea Zuckerman nella serie: “Così giovane, così triste. Che tu possa riposare in pace Shannon. So che Luke è lì a braccia aperte per amarti“.

Le parole di Alyssa Milano

Anche Alyssa Milano, Phoebe Halliwell in Streghe, ha ricordato Shannen Doherty: le attrici non hanno avuto un trascorso facile, tutt’altro. Ed è forse questo il motivo per cui ha iniziato il suo omaggio parlando del legame difficile. “Non è un segreto che Shannen e io avessimo una relazione complicata, ma in fondo era una persona che rispettavo profondamente e di cui ero in soggezione. Era un’attrice di talento, amata da molti e il mondo è più solo senza di lei. Le mie condoglianze a tutti coloro che l’hanno amata”. Silenzio, almeno per il momento, dalla sua grande amica Holly Marie Combs, che nella serie ha interpretato Piper.

Pochi giorni prima della sua morte, nell’ultimo episodio di Let’s Be Clear, il podcast-testamento che l’attrice aveva voluto fortemente realizzare, aveva annunciato un nuovo progetto, riguardante proprio Streghe. La Doherty stava iniziando un nuovo ciclo di chemio: questo era stato detto nell’ultimo aggiornamento sulla sua salute. E ora che apprendiamo della sua scomparsa, l’unico pensiero è che Shannen e Luke rimarranno simboli di una generazione che non li dimenticherà mai.