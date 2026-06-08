Cesare Cremonini con la fidanzata sul palco del Circo Massimo: magia pura

IPA Cesare Cremonini e Caterina Lucini

Cesare Cremonini e la sua fidanzata, Caterina Licini, hanno incantanto e regalato un momento di intensità e magia durante l’incredibile concerto romano al Circo Massimo del cantautore bolognese: i due, fidanzati dal 2024 e solitamente molto gelosi della proprio privacy, hanno ballato insieme sulle note di Ragazza del futuro: stretti per mano e guardandosi negli occhi, l’amore e la complicità che trapelava era palpabile.

Cesare Cremonini si è esibito in due concerti evento al Circo Massimo di Roma il 6 e il 7 giugno 2026, inaugurando ufficialmente la stagione dei grandi live estivi romani e del suo tour Live26. I due show hanno registrato il tutto esaurito, radunando oltre 65.000 spettatori a serata in un’arena dominata da una spettacolare passerella di 100 metri.

Le due serate hanno visto la partecipazione di grandi nomi della musica e dello sport italiano: Jovanotti ed Elisa, da sempre amici di Cesare, hanno duettato con lui sulle note di grandi successi e di una emozionante versione di Roma Capoccia. Luca Carboni, un altro grande amico di Cremonini, è salito a sorpresa sul palco per un abbraccio storico e una performance insieme. Valentino Rossi era presente per sostenerlo nel backstage e sul palco. E infine Caterina Licini, ballerina e fidanzata dell’artista, si è esibita sul palco durante lo show. La loro relazione, iniziata a fine 2024 e ufficializzata pubblicamente all’inizio del 2026, ha avuto proprio durante il concerto romano la sua consacrazione massima.

Chi è Caterina Lucini

Nata a Padova nel 1993, ha un passato da ballerina classica. È nota al pubblico televisivo per essere stata in passato un’allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi. Grande appassionata di moto e di surf, come si può vedere dal suo profilo social, oggi lavora principalmente come copywriter e creativa. La scintilla con Cesare sarebbe scattata sul set del videoclip di Ora che non ho più te. Dopo mesi di indiscrezioni e paparazzate, la coppia è uscita allo scoperto pubblicando gli scatti di un viaggio on the road negli Stati Uniti e di un soggiorno a Londra. La definitiva consacrazione pubblica è arrivata proprio durante le tappe del Tour Live 2026 di Cremonini, dove Caterina lo accompagna stabilmente.



Tornando agli incredibili live romani di Cremonini, gli spettacoli hanno ripercorso oltre 25 anni di carriera con una scaletta di più di 25 canzoni, per una durata complessiva di circa due ore e mezza a serata. Durante i concerti, Cremonini ha sorpreso i fan con un annuncio importante: dopo questo tour si prenderà una pausa dagli stadi per dedicarsi a un nuovo album e a una dimensione musicale più intima. E magari, chissà, ad allargare la famiglia…