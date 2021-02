Maria De Filippi, Karina Cascella svela i motivi dell’addio a U&D

editato in: da

Karina Cascella svela per la prima volta i motivi dell’addio a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che le ha regalato la fama. Oggi la modella è una influencer di Instagram e un’opinionista di punta nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, ma per molti anni è stata la star del dating show, seduta accanto a Gianni Sperti, suo grande amico.

Poi il ritorno di Tina Cipollari, gli scontri con la vamp a Uomini e Donne e la scelta di abbandonare il format. In tanti hanno sperato che Karina tornasse nello show, ma non è mai accaduto. Nell’ultimo periodo si era parlato anche di una presunta lite della Cascella dietro le quinte con Maria De Filippi, come causa del suo addio.

La modella ed ex di Salvatore Angelucci ha quindi deciso di fare chiarezza. In un’intervista a Il Giornale ha raccontato i motivi che l’avrebbero spinta a lasciare il suo posto di opinionista a U&D. “In realtà è stata una serie di coincidenze – ha spiegato -. Nel 2008 fui chiamata per partecipare alla Talpa. Maria mi disse: ‘Vai, vinci e torna’. E così fu, io partecipai, vinsi e tornai. Ma ero rimasta incinta di Ginevra e nata lei sono tornata a Uomini e Donne dopo due anni. Però facevo fatica a fare Roma – Milano, Salvatore faceva un lavoro che lo portava spesso in giro e uno dei due dove scegliere di fermarsi e io ho scelto di stare con la mia bambina”.

Karina ha poi raccontato che non ricorda con grande entusiasmo quel periodo della sua vita, perché segnato da perdite importanti. “Io sono molto contenta di tutte le tappe che ho vissuto, sono stata fortunata – ha detto -. Però quello è stato anche un periodo brutto della mia vita, perché avevo appena perso i miei genitori. Diciamo che la fase iniziale del mio lavoro con Maria non mi manca proprio perché mi ricorda quel momento. Però mi manca la mano tesa di Maria che mi ha aiutato a rialzarmi e sono stati anni molto belli”.

Infine la Cascella, che presto sposerà il fidanzato Max Colombo, ha affermato di essere rimasta in ottimi rapporti con tutti. “Sento spesso Raffaella, Gianni e Tina, abbiamo un rapporto bellissimo – ha chiarito -. La mia amicizia con Raffaella va al di là delle ‘ospitate” televisive’. Loro mi hanno dato tanto forse tutto, anche perché ricordo a tutti che il padre di mia figlia l’ho conosciuto grazie a lei. E quindi per quello che mi riguarda non c’è bisogno di fare altro”.

“Io il mio l’ho fatto – ha concluso la Cascella riguardo Uomini e Donne – e posso solo che essere non orgogliosa di più, di aver avuto la possibilità di vedere e ascoltare per anni una professionista come Maria dal vivo, in quello studio e non solo. Hanno fatto tanto per me, la verità è che Maria non mi ha più voluto perché il mio tempo a Uomini e Donne è terminato”.