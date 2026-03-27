A Uomini e Donne va in scena la scelta più strana di sempre. E Tina si infuria

La scelta di Sara Gaudenzi è stata una delle più insolite che si siano viste a Uomini e Donne. Le critiche di Tina Cipollari in una puntata carica di tensione

IPA Tina contro la tronista Sara Gaudenzi a Uomini e Donne

Uomini e Donne continua ad andare in onda, imperterrito, nel pomeriggio di Canale 5. Ma stavolta il dating show di Maria De Filippi ha davvero sorpreso il pubblico, con una delle scelte più strane di sempre. Al netto delle anticipazioni e degli spoiler s’intende, che non mancano mai. Sara Gaudenzi ha deciso di lasciare il programma con uno dei suoi due corteggiatori, all’improvviso. Non la solita pioggia di petali rossi, ma un momento carico di tensione sul quale ha avuto da ridire l’opinionista Tina Cipollari.

L’insolita scelta di Sara Gaudenzi

Se è vero che le anticipazioni non mancano mai quando si parla di Uomini e Donne, quel che è andato in scena nel pomeriggio di giovedì ha comunque superato le aspettative. Chi conosce e segue il dating show di Maria De Filippi lo sa: in genere, il momento della scelta rappresenta il coronamento di una conoscenza, trasformatasi in un amore pronto a crescere fuori dagli Studi Elios. Così dovrebb essere, almeno in teoria.

Il trono di Sara Gaudenzi si è concluso in un modo decisamente insolito che – come prevedibile – ha fatto molto discutere. Sara è sempre stata divisiva, tra chi ha visto in lei una donna forte e chi ha scorto solo un muro di ghiaccio difficile da scalfire, per usare le parole di Tina Cipollari.

La pioggia di petali rossi non è mancata, ma non è stata la solita. Sara ha scelto Alessio Rubeca, tra segnalazioni di presunti accordi segreti e la sensazione che il tempo fosse ormai scaduto, pronunciando il fatidico nome dopo una escalation di tensioni in studio, quasi come a voler mettere fine alla discussione. “Mi sembrava impossibile, questa è la verità – ha ammesso alle telecamere di Witty TV subito dopo la registrazione -. Certe emozioni sono sempre state chiare per me, certo che questo percorso serve pure per conoscere vari aspetti di una persona, togliersi anche dei dubbi. È quello che volevo da tutto il percorso era provare certe emozioni, e sono contenta”.

Tina Cipollari furiosa, interviene Maria De Filippi

Le sopracitate tensioni in studio hanno avuto una protagonista in particolare. L’opinionista delle opinioniste, colei che non si tira indietro quando c’è da scontrarsi con chicchessia, la Tina Cipollari nazionale che non è riuscita proprio a trattenersi di fronte alle discussioni tra Sara Gaudenzi e l’altro corteggiatore, Matteo Stratoti. Resosi artefice di un momento non proprio edificante nella puntata precedente (anche di una quasi rissa con l’altro tronista, Ciro Solimeno), Matteo è stato messo all’angolo dalla tronista, senza possibilità di “redenzione” o un minimo cenno di empatia.

“Hai sempre la stessa espressione. Un ragazzo ti racconta una parte difficile della sua vita e tu non batti ciglio – l’ha attaccata Tina -. Sei un iceberg, un ghiacciolo. Rimani sempre impassibile. La Gaudenzi è ormai entrata perfettamente nella parte della Tronista capricciosa!”.

Maria De Filippi ha provato a intervenire per placare gli animi, ma a nulla è valso: anche dopo la scelta, Tina non ha cambiato idea, rifiutandosi persino di salutare Sara all’uscita dallo studio: “Questa è la scelta più brutta nella storia delle scelte del programma, ma del resto lei è stata una delle troniste peggiori di sempre. Non ci mancherai, Sara. Tante buone cose, ci vediamo a Verissimo!”.