Uomini e Donne non va in onda il 6 aprile: perché e quando tornerà

Uomini e Donne il 6 aprile non va in onda: perché e quando tornerà il dating show di Maria De Filippi.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

La festività di Pasqua cambiano le carte in tavola per quanto riguarda la programmazione tv, così a subire spostamenti sono numerosi programmi previsti per il 5 e 6 aprile. Fra questi anche Uomini e Donne che a Pasquetta non andrà in onda.

Uomini e Donne non va in onda il 6 aprile

A fermarsi in occasione di Pasqua e Pasquetta non sarà solamente Amici 25. Il 6 aprile infatti non andrà in onda nemmeno Uomini e Donne. Il dating show è ormai da anni un appuntamento fisso per i telespettatori, ma il Lunedì dell’Angelo quella fascia oraria verrà occupata da Beautiful. Gli episodi della telenovela verranno trasmessi dalle 14:10, in seguito ci sarà una nuova puntata della serie tv Forbidden Fruit.

Quando torna in onda Uomini e Donne

Quando tornerà Uomini e Donne? Il ritorno della trasmissione è previsto per il 7 aprile 2026, subito dopo le festività pasquali. D’altronde le questioni rimaste in sospeso sono molte. Nel Trono Classico c’è moltissima attesa per la scelta di Ciro Solimeno dopo la decisione di Sara Gaudenzi.

La corteggiatrice Alessia infatti ha deciso di lasciare la trasmissione con la convinzione che Ciro non sia interessato a lei. Il tronista non l’ha fermata, affermando di essere preso da Martina ed Elisa. La scelta quindi dovrebbe essere fra queste due corteggiatrici, ma la situazione è tutt’altro che chiara.

Nelle ultime puntate infatti Ciro ha prima baciato Elisa, facendo infuriare Martina, poi ha inseguito quest’ultima in camerino, abbracciandola e dimostrandole un grande interesse.

Interessanti anche gli sviluppi del Trono Over dove, come sempre, le dinamiche sono ancora più intricate. Alessandro infatti ha attaccato Antonio in studio, accusandolo di prendere in giro le dame della trasmissione e ha affermato di voler abbandonare lo show perché Maria non ricambiava i suoi sentimenti.

A sorpresa però Gloria Nicoletti gli ha impedito di prendere questa decisione, spiegando di essere interessata a conoscerlo. Al centro dei dibattiti è finita poi Elena, attaccata duramente da Tina Cipollari. L’opinionista infatti non ha gradito il comportamento della dama, a suo dire troppo insicuro nei confronti di Massimo.

Qualche giorno fa il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne era apparso in studio con un enorme mazzo di rose per chiedere a Elena l’esclusiva nella loro frequentazione. Quest’ultima però aveva spiegato di voler continuare comunque a frequentare altri uomini, accettando il numero di Antonio.

Buone notizie invece per Alessio Pilli Stella e Debora che formano da tempo una delle coppie più apprezzate dal pubblico. Dopo scontri e allontanamenti i due hanno ritrovato l’intesa perduta, rendendo felice il pubblico. Bacio inaspettato fra Rosanna Siino e Michele dopo una romantica cena in hotel.

Il prossimo 7 aprile 2026 tutti i nodi verranno sciolti e scopriremo cosa è accaduto alle coppie, fra corteggiamenti e colpi di scena. Nei prossimi giorni potrebbe inoltre arrivare la tanto attesa scelta di Ciro che ha regalato al dating show un trono particolarmente appassionante e seguito. L’appuntamento è per le 14.45 su Canale 5, con aggiornamenti anche su Witty Tv che spesso svela contenuti esclusivi relativi alla trasmissione.