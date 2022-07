Frasi sulla delusione per un’amicizia finita, per imparare a voltare pagina

Fonte: iStock Frasi sulla delusione per un'amicizia finita

Chi trova un amico, trova un tesoro: questo famoso detto racchiude un pensiero bellissimo, perché ci ricorda il valore di avere accanto qualcuno che ci sostiene in ogni momento. L’amicizia è una cosa preziosissima, ma anche molto rara: un conto è circondarsi di persone con cui uscire, divertirsi o semplicemente scambiare quattro chiacchiere. Tutt’altra faccenda è trovare un’affinità speciale. Quando accade, basta un solo istante per sentirsi subito in sintonia. Uno sguardo, un sorriso accennato, una parola: con un amico, non serve niente di più.

A volte, però, un’amicizia non è per sempre. Quando un amico ti volta le spalle, il dolore è grandissimo: è un tradimento che fa male, e dimenticarlo sembra impossibile. Ogni tanto, invece, l’amicizia semplicemente finisce. Si spegne lentamente, lasciando dietro di sé solo le ceneri di un rapporto speciale che pensavamo potesse durare per tutta la vita. Su DiLei, abbiamo raccolto le più belle e toccanti frasi sulla delusione per un’amicizia finita, che potranno aiutarti a riflettere su quanto accaduto e a voltare finalmente pagina.

Quando l’amicizia finisce: le frasi

L’amicizia si può spegnere perché non c’è più quella complicità di una volta, oppure perché chi credevi fosse al tuo fianco ha deciso di infliggerti un colpo alle spalle. In ogni caso, ricucire i rapporti è difficilissimo e spesso addirittura impossibile. E la delusione è inevitabile: ecco gli aforismi che parlano di un’amicizia che finisce.

In fondo non si hanno degli amici, si hanno soltanto dei complici. E quando la complicità cessa, l’amicizia svanisce. (Pierre Reverdy)

Beato chi non si aspetta nulla, perché non sarà mai deluso. (Alexander Pope)

L’amicizia è delicata come un bicchiere, una volta rotta può essere riparata ma ci saranno sempre delle crepe. (Waqar Ahmed)

L’amicizia è un rapporto che si basa sulla simpatia e si costruisce su un sottinteso accordo di reciproco rispetto e di reciproca utilità. Nel momento in cui tale reciprocità si spezza, si spezza anche l’amicizia. (Vannuccio Barbaro)

Si seppelliscono più spesso le amicizie che non gli amici. (Mary Karadja)

Quando il mondo ti volta le spalle e le persone che credevi amiche scompaiono, tu cresci, imparando che in fondo ognuno deve bastarsi da sé, se vuole sopravvivere. (Alessandra Massimini)

L’amicizia è un po’ come la salute: se ne apprezza il valore solo quando la si perde. (Charles Caleb Colton)

Per trovare un amico, bisogna chiudere un occhio; per non perderlo, tutti e due. (Norman Douglas)

La gente, pensa che la cosa peggiore sia perdere una persona a cui si vuole bene. Si sbaglia. La cosa peggiore è perdere sé stessi mentre si vuole troppo bene a qualcuno, dimenticarsi che anche noi siamo importanti. (Fabio Volo)

Quando gli altri ti capiscono nel modo sbagliato, non perdere tempo a giustificarti, volta pagina e goditi la vita, perché chi ti conosce bene non ti fraintende mai. (Alda Merini)

Un’amicizia finisce quando scopri che l’amico eri soltanto tu. (Charles M. Schulz)

Certe amicizie arrivate ad un certo punto scoppiano, come bolle di sapone. (Gabriele Martufi)

E che centomila abbiano avuto delusioni, diminuisce forse il dolore di chi viene deluso? (Cesare Pavese)

Credere che l’amicizia esista è come credere che i mobili abbiano un’anima. (Marcel Proust)

Gli amici sono come i denti. Li perdiamo nel corso degli anni, e non sempre in modo indolore. (Santiago Ramón y Cajal)

L’amicizia è come il caffè, una volta freddo non ritorna al suo sapore originale, anche se è riscaldato. (Immanuel Kant)

Delusione per un’amicizia falsa, le frasi

Hai scoperto che proprio la persona che pensavi fosse tua amica ha invece indossato una maschera per tutto il tempo. Essere delusi e amareggiati è più che normale, e voltare pagina in questo caso è ancora più difficile. Forse queste frasi potranno aiutarti a stare un po’ meglio, facendo rimarginare pian piano la ferita di un’amicizia falsa.

Se un’amicizia smette di essere un’amicizia era una amicizia falsa. E se era una falsa amicizia è bene che sia finita.

Un vero amico si vede nel momento del bisogno; nella prosperità è pieno di amici. (Euripide)

Il problema non è morire per un amico, ma è trovare un amico per cui valga la pena morire. (Mark Twain)

Quando si sta morendo di fame, c’è sempre un amico che ti offre da bere. (Antoine Blondin)

Non perdi amici perché i veri amici non possono mai essere persi. Perdi le persone che si mascherano da amici, e questo è un miglioramento. (Mandy Hale)

Un amico falso e malvagio ha più da temere di una bestia selvaggia; una bestia selvaggia può ferire il tuo corpo, ma un amico falso ti ferirà la mente. (Buddha)

I falsi amici sono come le ombre: sempre vicino a te nei momenti più luminosi, ma da nessuna parte si vedono nelle ore più buie. (Habeeb Akande)

Fallisci, e i tuoi amici si sentiranno superiori. Abbi successo, e loro proveranno risentimento. (Mason Cooely)

Tutti si dicono amici, ma pazzo chi se ne fida; nulla è più comune del nome, nulla più raro della cosa. (Jean de La Fontaine)

Il tempo passa e cominci a vedere, le persone per quello che sono veramente e non per quello che fingono di essere. (Scarlet Koop)

Un nemico onesto è meglio di un falso amico. In caso di dubbio, presta maggiore attenzione a ciò che le persone fanno e meno a ciò che dicono. Le azioni non solo parlano più delle parole, ma sono più difficili da falsificare. (Zero Dean)

Non voglio un amico che sorride quando io sorrido che piange quando io piango, perché la mia ombra nella piscina può farlo meglio. (Confucio)

La misantropia nasce quando si è riposta eccessiva fiducia in qualcuno, senza conoscerlo bene, ritenendolo amico leale, sincero, fedele, mentre poi, a poco a poco, si scopre che è malvagio e infido, un essere del tutto diverso. Quando questa esperienza si ripete più volte, specie con quelli che stimavamo più fidati e più amici, si finisce, dopo tante delusioni, con l’odiare tutti e col credere che in nessun uomo vi sia qualcosa di buono. (Platone)

Molti ti saranno amici finché sarai felice, ma quando verrà il brutto tempo resterai solo. (Publio Ovidio Nasone)

Frasi sull’amicizia a convenienza

Sì, a volte le persone ti stanno accanto solamente perché ne hanno bisogno, e quando per loro non sarai più di alcuna utilità ti volteranno le spalle, specialmente se in quel frangente ad avere qualche necessità sei tu. Il dolore è tanto, ma presto ti accorgerai che è un bene che quegli “amici” se ne siano andati: ecco alcuni pensieri celebri che ti aiuteranno a rifletterci sopra.

Preferisco un nemico sincero a gran parte degli amici che ho conosciuto. (Ernest Hemingway)

Se mai sarete prodighi di affetto e fiducia assicuratevi di non essere incauti; poiche’ coloro che vi fate amici e a cui donate il cuore, appena avran percepito la minima battuta di arresto nelle vostre fortune, scivoleran via da voi come acqua, né mai più si faran trovare se non per colarvi a picco. (William Shakespeare)

La sfortuna rivela quelli che non sono effettivamente amici, ma che lo sono stati solo per interesse: il tempo rileva entrambi. (Aristotele)

Una delle possibilità più sicure di essere deluso da un amico è prestargli del denaro. (Benjamin Franklin)

Un amico è colui che sta dalla tua parte quando hai torto, non quando avrai ragione. Perché quando hai ragione sono capaci tutti. (Galileo Galilei)

Le amicizie che si fondano sull’interesse, per interesse finiscono. (Antonio de Guevara Ureña)

Prima di contare i tuoi amici, assicurati di poter contare su di loro. Alcuni amici sono in giro solo quando vogliono qualcosa da te ma non sono mai lì quando hai bisogno di qualcosa da loro. (Rashida Rowe)

Chi è diventato amico per convenienza, per convenienza finirà di esserlo. Se nell’amicizia si ricerca un utile, per ottenerlo si andrà contro l’amicizia stessa. (Lucio Anneo Seneca)

Se aiuti un amico nel bisogno, non si scorderà di te, la prossima volta che avrà bisogno. (Arthur Bloch)

Tieniti lontano dai tuoi nemici, e dai tuoi amici guardati. (Siracide)

Un amico che sta con te sotto pressione è più prezioso di un centinaio di quelli che stanno con te nel piacere. (Edward G. Bulwer-Lytton)

Se tutti gli uomini sapessero ciò che dicono gli uni degli altri non vi sarebbero quattro amici nel mondo. (Blaise Pascal)

La maggior parte delle amicizie sono farcite di “se” e di “ma”, e va a finire che diventano delle semplici relazioni che si reggono a forza di sottintesi. (Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort)

Frasi per un amico che ti ha ferito

Si può perdonare un amico che ti ha fatto del male? Certo, il perdono è un gesto nobilissimo, ma deve venire dal cuore. A volte, semplicemente non è ancora arrivato il momento giusto. Ma puoi quantomeno far scivolare via un po’ del tuo dolore cercando di far capire a quella persona quanto ti abbia ferito: ecco alcune frasi che puoi utilizzare.

Un amico a metà è un mezzo traditore. (Victor Hugo)

Nell’amicizia come nell’amore spesso si è più felici per le cose che si ignorano che per quelle che si sanno. (François de La Rochefoucauld)

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. (François de La Rochefoucauld)

Non fare mai del bene se non sei preparato all’ingratitudine. (Enzo Ferrari)

Il peggior dolore al mondo va oltre quello fisico. Ancora più oltre ogni altro dolore emotivo che si può sentire. È il tradimento di un amico. (Heather Brewer)

I coltelli del tradimento e del dramma tagliano profondamente e fanno male… ma eliminano anche le sciocchezze e rivelano i tuoi veri amici. (Steve Maraboli)

Le persone gettano ombra solo su ciò che brilla. (Genereux Philip)

Se qualcuno se ne va per un motivo che vi appare banale e scontato, non state a fargli troppe domande. Se ne sarebbe andato comunque. Stava solo aspettando una scusa. (Fabio Volo)

Dannato momento quando scopri che il tuo migliore amico si rivela il tuo peggior nemico! (William Shakespeare)

Non sono turbato perché mi hai tradito, ma perché non potrò più fidarmi di te! (Jim Morrison)

Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici. (Martin Luther King, Jr.)

Non rimpiango le persone che ho perso col tempo, ma rimpiango il tempo che ho perso con certe persone, perché le persone non mi appartenevano, gli anni sì. (Carl Gustav Jung)

Chi butta via un amico è cattivo come chi butta via la sua vita. (Sofocle)

Eliminare le persone nocive dalla propria vita non significa odiarle. Significa avere rispetto per se stessi. (Sigmund Freud)

Amicizia è solo una parola, ma fedeltà è una parola vana. (Publio Ovidio Nasone)

Tradisci un amico e spesso scoprirai di esserti rovinato. (Esopo)

Frasi canzoni sull’amicizia finita

Molti cantanti famosi hanno messo in versi la loro delusione per un’amicizia finita o per un tradimento che li ha feriti. Abbiamo scelto alcune bellissime canzoni in cui potrai immedesimarti, perché in fondo la musica aiuta sempre a guarire anche i cuori più malridotti.